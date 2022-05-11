الصفقات المبكرة تدشن «ميركاتو» الصيف قبل موعده

منير رحومة (دبي)

دشن عدد من أندية دوري أدنوك للمحترفين تحضيراتهم للموسم الجديد مبكراً، مع اتجاه شركات الكرة لتجديد عقود عدد من لاعبيها، وتحديد اختيارات المرحلة المقبلة، خاصة بالنسبة للفرق التي ودعت مختلف المسابقات، وتسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها مبكراً بهدف تصحيح أوضاعها.

وساهمت الصفقات التي أعلنت عنها بعض الأندية في افتتاح ساخن لسوق الانتقالات الصيفية، مما يسهم في زيادة الإثارة لدى الجماهير لمعرفة أخبار «ميركاتو» الصيف، خاصة أن العديد من العوامل تبشر بصيف ساخن، سيشهد مفاجآت كبيرة على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب.

وكانت إدارة شباب الأهلي قد جددت عقدي الحارس ماجد ناصر والمدافع سالمين خميس، مع الاقتراب من التجديد أيضاً لعبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق، وجدد بني ياس كذلك عقد لاعب وسطه الأرجنتيني جاستون سواريز حتى 2024، بعد المستوى الطيب الذي قدمه هذا الموسم، كما جدد اتحاد كلباء عقد لاعب وسطه الدولي حبيب الفردان لثلاث سنوات إضافية، واقترب الوحدة بدوره من تجديد عقد ظهيره الأيسر الدولي محمود خميس، والذي يلعب معاراً من نادي النصر.

وعلى مستوى الأجهزة الفنية، جدد عجمان عقد مدربه الصربي جوران لمدة موسمين، حرصاً على بث الاستقرار الفني بعد العروض الطيبة التي قدمها الفريق هذا الموسم، وسعياً للارتقاء إلى مراتب أعلى في المواسم المقبلة.

ويتوقع أن يرتفع نسق الصفقات خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث تسعى العديد من إدارات الأندية إلى حسم ملفات اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الشهر المقبل، والاحتفاظ باللاعبين أصحاب الخبرة، والذين يحافظون على توهجهم في الملاعب، وذلك قبل فتح باب البحث عن لاعبين أجانب جدد يسهمون في تقديم مستويات فنية أعلى.

وينتظر أيضا أن يشهد سوق المدربين مغادرة عدد كبير من الأجهزة الفنية، خاصة بالنسبة للفرق التي خرجت من الموسم خالية الوفاض، ولم تحقق الأهداف التي تم رسمها مسبقاً، حيث دخلت بعض شركات الكرة في مفاوضات جديدة مع مدربين جدد، للتواجد في دوري أدنوك في الموسم المقبل.