«وايت ولف» و«ديزرت كراون» ينافسان في دانتي ستيكس

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض غداً «وايت ولف» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، تحدي سباق دلنتي ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2100 متر، بمضمار يورك بعد الانتصار السهل، الذي حققه في أول ظهور له بفارق 0.5 طول بسباق مبتدئة على مسافة الميل فوق أرضية اصطناعية في ساوثويل، يوم 25 أبريل الماضي.

وقال سعيد بن سرور: فاز «وايت ولف» بشكل رائع في ساوثويل، وهو جواد يعجبني تكوينه البدني والطريقة التي يتدرب بها. المشاركة في هذا السباق تشكل نقلة كبيرة في المستوى «الفئة الثانية»، ولكن مستواه آخذ في التحسن، وأردنا منحه فرصة في هذا المستوى، أنا سعيد جداً به حتى الآن ويجب أن تناسبه هذه المسافة».

ويعد المهر الإماراتي «ديزرت كراون» لسعيد سهيل، بإشراف مايكل ستاوت، أحد المرشحين للفوز، حيث تمكن المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «ناثينيال» من اكتساح منافسيه في ظهوره الأول بمضمار نوتنجهام العام الماضي.

وكان «ديزرت كراون» الذي يقوده اليوم ريتشارد كنجز سكوت، قد حقق فوزاً سهلاً في ظهوره الأول الموسم الماضي، وبفارق 5,5 طول، ولكن لم يشارك في السباقات منذ ذلك الحين.

وفاز المدرب مايكل ستاوت ببطولة دانتي ستيكس في ست مناسبات، وتم ترشيح المهر «ديزرت كراون» للفوز في الديربي في المركز الثاني بنسبة 6 إلى 1.

ويواجه الغريمان المهر «البوديجون» بإشراف جيمس فيرجسون، الذي تغلب على «ستون أيدج» المرشح المفضل للديربي حالياً، في سباق كريتريوم سانت كلود الفرنسي في أكتوبر الماضي، وقد يكون المنافس الرئيسي في يورك.