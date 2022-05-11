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لامبارد: إنقاذ إيفرتون من الهبوط يفوق «إنجاز اللقب»!
لامبارد: إنقاذ إيفرتون من الهبوط يفوق «إنجاز اللقب»!
11 مايو 2022 12:22

لندن (رويترز)
قال فرانك لامبارد إنه يتفهم تماماً مخاوف مسؤولي إيفرتون وجماهيره في هذه اللحظة الفارقة من الموسم، بينما يكافح النادي لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفاً أن إنقاذ الفريق من هذا المصير سيفوق إنجاز الفوز باللقب كلاعب.
وتراجع إيفرتون لمنطقة الهبوط قبل أن يحقق انتصارين على تشيلسي وليستر سيتي ليتقدم لمنطقة الأمان في المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن بيرنلي وليدز يونايتد اللذين خاضا مباراة أكثر.
وقال لامبارد الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز من بين العديد من الألقاب خلال فترته كلاعب مع تشيلسي: «عندما تعيش تجربة تفادي الهبوط، فإنها تستهلك كل طاقتك وتفكيرك، حيث أرغب في القيام بالشيء الصحيح نظراً لحجم المخاطر، المهمة الآن أصعب كثيراً مما كانت عليه عندما فزت بالدوري الممتاز كلاعب بسبب ما يعنيه ذلك للنادي. تعلمون أيضاً ما يرتبط بهذا الأمر من أمور مالية للنادي، وهو ما يشغل تفكيري».
وتم تكليف لامبارد بالحفاظ على مكانة إيفرتون في الدوري الممتاز بعد تعيينه في يناير، ليحل محل رفائيل بنيتز.
ولعب النادي في دوري الأضواء الإنجليزي كل عام منذ موسم 1954-1955.
وسيواجه إيفرتون منافسه واتفورد، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية في وقت لاحق اليوم.

فرانك لامبارد
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
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