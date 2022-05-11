المسماري بطل «لحظات حرجة»!



فيصل النقبي (الفجيرة)



أسهم محمد خلفان المسماري في حصول العروبة على 4 نقاط مهمة منذ أن انضم إلى الفريق معاراً من خورفكان في «الميركاتو الشتوي».

وسجل المسماري هدفين حاسمين، الأول أمام النصر ضمن «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي جاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، ليمنح فريقه «نقطة التعادل»، وتكرر المشهد أمام بني ياس، إلا أن العروبة خرج بـ «العلامة الكاملة»، في مباراة «الجولة 23»، ومن المفارقات أن هدفي المسماري هزا شباك المرمى الأيسر للملعب وبالطريقة نفسها.

وساعدت هدايا اللاعب في وصول الفريق إلى «النقطة 14»، وتجدد أمل البقاء في الجولات الثلاث المتبقية، ويلتقي العروبة مع الإمارات والوصل والظفرة.

ورفع المسماري رصيده في الدوري إلى 9 أهداف مع 4 أندية وهي الفجيرة والشارقة وخورفكان والعروبة، ولم يحصل على فرصته مع «النسور» في الدور الأول، ووافقت إدارة النادي على انتقاله معاراً إلى العروبة، وقدم مستويات جيدة مكنته من حجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية.