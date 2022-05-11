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ميامي وفينيكس «خطوة أخيرة» من النهائي
ميامي وفينيكس «خطوة أخيرة» من النهائي
11 مايو 2022 10:46

 
ميامي (أ ف ب) 

أصبح ميامي هيت وفينيكس صنز على بُعد فوز واحد من التأهل إلى نهائي المنطقتين الشرقية والغربية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين توالياً، بفوز الأول على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 120-85، والثاني على دالاس مافريكس 110-80.
في ميامي، سجل جيمي بتلر 23 نقطة، في جهد هجومي متوازن، حيث سحق هيت فيلادلفيا ليتقدم في سلسلة «بلاي أوف» المنطقة الشرقية 3-2، على غرار فينيكس غرباً، وبات الفريقان في حاجة فقط إلى فوز واحد من آخر مباراتين للتأهل إلى النهائيات.
وكان دالاس عاد إلى المنافسة بإدراكه التعادل في السلسلة 2-2، بعد خسارة المباراتين الأولى والثانية في فينكس الأسبوع الماضي، غير أن فينيكس استعاد زمام الأمور أمام جماهيره، بقيادة ديفين بوكر الذي أحرز 28 نقطة، إلى جانب دياندري أيتون مع 20 نقطة وتسع متابعات.
في المقابل قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش هدافي مافريكس برصيد 28 نقطة و11 متابعة، مع دعم من جالين برونسون بـ21 نقطة.

الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ميامي هيت
كرة السلة
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