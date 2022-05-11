892 مليون يورو خسائر «الليجا»!



رضا سليم (دبي)



تنهي الأندية الإسبانية المحترفة الموسم الحالي بخسائر تصل إلى 297 مليون يورو، بحسب تقديرات رابطة الدوري الإسباني، التي أكدت تسجيل خسائر في موسم 2020-2021 بقيمة 892 مليوناً، بسبب تأثيرات «كوفيد-19» على سوق اللاعبين ومبيعات التذاكر.

وأعلنت الرابطة أن إجمالي حجم عائداتها في موسم 2020-2021 بلغ 3.818 مليار يورو، فيما بلغ حجم الخسائر 892 مليون يورو، وأن برشلونة تسبب في أكثر من نصفها.

وكشف خافيير جوميز المدير العام لرابطة «الليجا» عن حجم الخسائر المتوقعة بقيمة 297 مليوناً، بحلول نهاية الموسم الحالي لدى تقديم التقرير الاقتصادي المالي لموسم 2020-2021.

وأكد التقرير أن الأندية الإسبانية تكبدت الموسم الماضي خسائر بواقع 892 مليوناً تتركز 56% منها في نادٍ واحد هو برشلونة، وذلك خلال العام الثاني للوباء الذي أثر على الموسم بأكمله، واللعب من دون جمهور، على عكس موسم 2019-2020، عندما تأثر به فقط بداية من مارس، وسجلت الأندية الإسبانية إيرادات إجمالية بلغت 3.8 مليار يورو، خلال موسم 2020-2021، أي أقل بنسبة 24.1 في المئة من سابقتها التي تأثرت أيضاً بالوباء، ولكن بدرجة أقل.

أوضح جوميز أن الانخفاض يرجع إلى سببين رئيسيين، أولهما تراجع انتقالات اللاعبين، وهو ما يمثل نصف الضربة، والآخر غياب الدخول الناتجة عن الاشتراكات ومبيعات التذاكر، حيث تم لعب الموسم بأكمله تقريباً من غير جماهير، ودون تأثير الوباء فإن الرابطة قدرت أن كرة القدم الإسبانية كانت ستجني 5 مليارات و166 مليون يورو موسم 2020-2021، واستثمرت الأندية 547 مليون يورو فقط للتعاقد مع لاعبين موسم 2020-2021 مقارنة بنحو 1.533 مليار يورو تم إنفاقها في الموسم السابق عليه.

وترفع خسائر العام الثاني من الوباء صافي ديون أندية كرة القدم المحترفة الإسبانية إلى مليار و946 مليون يورو بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بالموسم السابق، أي زيادة بواقع 236 مليون يورو.