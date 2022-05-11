الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
عجمان والوحدة.. «نقطة سلبية»!
عجمان والوحدة.. «نقطة سلبية»!
11 مايو 2022 10:24

 
رضا سليم (دبي)


«نقطة سلبية».. ملخص مباراة عجمان والوحدة ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، إلا أن النتيجة لم تكن مفيدة لأي من الفريقين، تحديداً «العنابي» الذي خرج من سباق المنافسة على «الدرع»، أو حتى التمسك بـ «الخيط الرفيع» و«الأمل الضئيل» في المنافسة، لأنه أضاع نقطتين غاليتين أمام «البرتقالي».
خرج عجمان أيضاً هو الآخر بـ «نقطة سلبية»، ورغم أن البرتقالي في منطقة الوسط، وكل ما يفعله هو محاولة تحسين مركزه، إلا أنه كان فشل في فك طلاسم الفوز على الوحدة، حيث إن «البرتقالي» لم يتذوق طعم الانتصارات خلال آخر 6 مباريات أمام «أصحاب السعادة» في دوري المحترفين حتى الآن، منها التعادل في مباراتين، والخسارة في 4 مواجهات، ويسجل أطول سلسلة أمام «العنابي» من دون فوز، بجانب أنه أهدر فرصة ذهبية لحصد «النقاط الثلاث»، في «الأمتار الأخيرة»، بعدما كان متقدماً 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
ولعل ما حدث في المباراة، يؤكد أن كرة القدم تعاقب الفريق الذي يهدر الفرص، وهو ما حدث مع الوحدة الذي أضاع عدداً كبيراً من الفرص المحققة لهز شباك على الحوسني، ويكفي أن الشوط الأول شهد محاولتين في العارضة والقائم لمصلحة «العنابي» عن طريق عمر خربين، ولولا «المنقذ» إسماعيل مطر الذي ظهر في التوقيت المناسب، لكانت العقوبة أشد بخسارة الفريق، في الوقت الذي لعب جوران مدرب عجمان على ثغرات دفاع الضيوف، من خلال انطلاقة فراس بالعربي ووليد أزارو الذي أهدر هو الآخر فرصاً ذهبية.
ولجأ جوران إلى «خدعة» من خلال عدم الدفع بالبرازيلي لياندرو في الشوط الأول، وانتظر الوقت المناسب ودفع به، ومن بعده حسين عبدالرحمن، وكلاهما مفاتيح الفوز للفريق، وبالفعل سجل لياندرو الهدف الثاني، وكادت خطة المدرب الصربي تنجح، لولا التعادل في الثواني الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوحدة
إسماعيل مطر
آخر الأخبار
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©