«الفرسان» يغازل لقب «دوري 21» أمام «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد شباب الأهلي «الحسم المبكر» للقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، حينما يحل ضيفاً على جاره النصر في الساعة السادسة مساء غد «الخميس»، على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة 23»، والتي تشهد 4 مباريات، تجمع إلى جانب قمة «العميد» و«الفرسان»، الجزيرة مع العين على استاد محمد بن زايد، والظفرة مع الوصل على استاد حمدان بن زايد، الإمارات مع اتحاد كلباء على ملعب الأول في رأس الخيمة.

وتفصل ثلاث نقاط فقط «الفرسان» عن الاحتفاظ بلقب الموسم الماضي لـ «دوري 21»، من دون النظر إلى نتيجة العين «الوصيف»، ويتصدر شباب الأهلي الترتيب حالياً بـ 54 نقطة، مقابل 45 نقطة للعين صاحب المركز الثاني.

وسيكون اللقب المرتقب لشباب الأهلي «الثاني» في تاريخ النادي، بعد الأول في الموسم الماضي 2020-2021، فيما يعد العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في 7 مناسبات، منها 6 نسخ على التوالي مواسم 2009- 2010، 2010- 2011، 2011- 2012، 2012- 2013، 2013- 2014، 2014- 2015، ولقب أخير في 2018- 2019، بجانب الجزيرة بطل أول نسخة 2008- 2009، الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016-2017، والنصر 2017- 2018.

ويتسلح شباب الأهلي في مواجهة «الديربي» أمام مضيفه النصر بسجل مشواره الخالي من الخسارة، في 22 مباراة على التوالي، بالفوز في 16 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، وهو أيضاً الأقوى هجوماً وله 63 هدفاً، والأفضل دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 16 هدفاً، وكان التعادل الإيجابي 2-2 حسم مواجهة الفريقين ضمن «الجولة 10» في الدور الأول.

في المقابل، يتمسك العين «الوصيف» بآمال استمرار سباق المنافسة على اللقب، في مباراته أمام مضيفه الجزيرة «الخامس» برصيد 37 نقطة، ويتطلع «الزعيم» إلى الاستفادة من عودته السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بالفوز على الظفرة 3-0 في الجولة الماضية، معوضاً خسارته في «الجولة 21» أمام ضيفه شباب الأهلي بالنتيجة ذاتها.

وبعيداً عن صراع اللقب، يقود عبد الله الحمادي مهاجم الظفرة ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، فريقه أمام ضيفه الوصل، ويحتل «الفارس» المركز «الثامن» وله 28 نقطة، مقابل 20 نقطة للإمبراطور «الحادي عشر»، ويلتقي في المباراة الرابعة ضمن ختام الجولة ذاتها الإمارات «العاشر» برصيد 22 نقطة، بضيفه اتحاد كلباء «السادس» بـ 36 نقطة.

الخميس

النصر - شباب الأهلي 18:00

الجزيرة - العين 18:00

الظفرة - الوصل 18:00

الإمارات - اتحاد كلباء 18:00