فليتوود وجلف إلى نهائي «دوري الثالثة»



معتصم عبدالله (دبي)



تأهل فليتوود يوناتيد، وجلف يوناتيد إلى نهائي النسخة الأول لدوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي 2021- 2022، والمقرر يوم الأحد المقبل، على حساب الدعم الرياضي والنجوم 2-1 و2-0 على التوالي، في مباراتي إياب نصف النهائي.

وحجز فليتوود يوناتيد بطاقة النهائي الأول، بعدما كرر تفوقه على الدعم الرياضي 2-1 في إياب نصف النهائي، وهي ذات النتيجة التي حسمت مواجهة الفريقين في جولة الذهاب، وسجل صموئيل ايسوم في الدقيقة 11، ومودو ندياي في الدقيقة 28 «ثنائية» فليتوود يوناتيد، فيما أحرز الدعم هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق ندياو ديوب.

في المقابل، ثأر جلف يوناتيد لخسارته في الذهاب 0-1 أمام مضيفه النجوم، بالفوز 2-0 في الإياب على ملعب نادي الرماية في جبل علي، وافتتح محمد ديوب مهاجم النجوم التسجيل بـ «هدف عكسي» في الدقيقة 16، وأضاف سيدرك جوانو الهدف الثاني لجلف في الدقيقة 33.

وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة، ضمت إنتر سيتي، والدعم الرياضي، وجلف يونايتد، ورمال، ومدينات، ودي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى، خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، والنجوم، والغربية، وفليتوود يونايتد، ورويال، وإيليت فالكونز في المجموعة الثانية.

ويأتي تنظيم دوري الدرجة الثالثة في نسختها الأولى، ضمن رؤية اتحاد الكرة، في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية، من خلال رفع عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح دوري الدرجة الثانية التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في البطولات الكروية المحلية.