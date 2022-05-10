«الملك» يقفز إلى «الوصافة»



علي معالي (الشارقة)



قفز الشارقة إلى «وصافة» دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز على خورفكان 3-1، رافعاً رصيده إلى «48 نقطة»، فيما يحتل خورفكان «المركز11» وله 22 نقطة.

جاءت البداية من جانب «النسور» من كرة أهدرها مروان فهد، ورد «الملك» بمحاولة دوارتي، في الشوط الأول الذي ندرت فيه الخطورة، إلا أن الصورة تغيرت في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشارقة الذي أحرز 3 أهداف متتالية، بداية من الثواني الأولى، عندما نجح مالانجو في هز الشباك برأسية وأحرز شوكوروف هدفاً رائعاً في الدقيقة 55 إثر تسديدة قوية، وأكد اللاعب نفسه نجوميته في اللقاء بالهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 63، وقلص خورفكان النتيجة بهدف جاء في الدقيقة 92 عن طريق جيسوس.