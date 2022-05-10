«تراحيب» تظفر بناموس «الحول المحليات» و«راهية» بطل «المهجنات» في «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد وعبدالله عامر (أبوظبي)

تواصلت أمس «الثلاثاء»، ولليوم التاسع على التوالي فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويختتم منافساته يوم السبت المقبل.

وأقيمت أمس منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، إذ شهدت الفترة المسائية 10 أشواط لمسافة 8 كلم للحول والزمول المحليات والمهجنات، تنافست خلالها المطايا المشاركة على حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة المنظمة بداية من 400 ألف درهم في الشوطين الأول والثاني و300 ألف درهم في الشوطين التاليين، بينما تراوحت الجوائز المالية للفائزين بالأشواط من الخامس وحتى العاشر ما بين 180 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم.

وفازت «تراحيب» لحمدان سعيد جابر الحربي بناموس أول أشواط الفترة المسائية لحول المحليات وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12:44:09 دقيقة، أما الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات فكان من نصيب «راهية» المملوكة لمحمد سلطان مرخان الكتبي التي قطعت مسافة الشوط في 12:45:09 دقيقة.

وفي شوطي الزمول المحليات والمهجنات الأقوى في الفترة المسائية، سيطر «زيزوم» لسيف مبارك هواش الخييلي على مجريات الشوط الثالث، وأنهى مسافته في 13:10:07 دقيقة، فيما حصد «شاهين» لسعيد قنازل العامري على ناموس الشوط الرابع للمهجنات بتوقيت 13:00:09 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس للحول المحليات فوز «ريهام» لجار الله حمد جهويل المري من الهجن القطرية، بينما انتزعت «الشرود» لأحمد محمد مبارك الخييلي ناموس الشوط السادس عن جدارة واستحقاق، أما الشوط السابع للزمول المحليات فذهب المركز الأول لـ«مزعل» المملوك لسهيل حمد العامري، فيما أسفرت الأشواط من الثامن وحتى التاسع عن فوز كل من «حكيم» لمحمد راشد مرخان الكتبي، و«بشاير» لمطر راعي الشيجة العامري، و«ند الشبا» لمحمد سهيل عويضان العامري.

وتنتنقل المنافسات اليوم، إلى سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، حيث خصصت اللجنة المنظمة 28 شوطاً لسن الثنايا للجماعة، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز.

نتائج «مثيرة» في الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، أمس، إقامة 14 شوطاً، تنافس خلالها عدد كبير من المطايا لهجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعانقت «الفائزة» لرامس عامر قانوش العامري، ناموس الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج»، متفوقة على منافساتها، وقطعت مسافة الـ8 كلم بتوقيت زمني قدره 12:39:05 دقيقة، مسجلةً أفضل توقيت، وتصدرت «وضوح» لعلي لمحمد عبدالله باعد الحميري الشوط الثاني للحول المهجنات، بتوقيت زمني قدره 12:25:4 دقيقة، محققة أفضل توقيت.

وانتزع «جزيل» لحمد محمد بالحب العامري، المركز الأول في الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت زمني قدره 12:55:02 دقيقة، وخطف «مدلل» لعبيد هلال مبارك العفاري، ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت قدره 12:37:01دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول المحليات انتزعت «العنود» سهيل محمد ذويب العامري الناموس بتوقيت زمني قدره 12:32:02 دقيقة.

وحلقت «سمحة» لسند محسم بخيت المري، بناموس الشوط السادس للحول المهجنات بتوقيت زمني قدره 12:38:05 دقيقة، وأهدى «الصيرمي» أحمد بن مبارك رغش الشامسي ناموس شوط الزمول المحليات، وحقق المركز الأول للشوط السابع، بتوقيت زمني قدره 12:00:04 دقيقة، وطار «النايف» لسعادة أحمد سلطان الحلامي، بناموس الشوط الثامن للزمول المهجنات، وحصد المركز الأول بتوقيت زمني قدره 12:47:03 دقيقة، وحققت «الشامخة» لمحمد علي سلطان بالرشيد الكتبي، ناموس الشوط التاسع للحول المحليات، وسجلت 12:42:03 دقيقة، وفي عاشر الأشواط حلقت «اعتبار» حمد بن سالم الوهيبي الأحبابي«، بناموس الشوط المخصص للحول المحليات، بتوقيت زمني قدره 12:40:01 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر حتى الرابع عشر عن فوز «مذيار» للسعادة حميد سعيد النيادي بتوقيت بلغ 12:33:09 دقيقة، و«ريمة» لمحمد حمد سلطان درويش المنصوري، بتوقيت بلغ 12:41:07 دقيقة، «شلاعة» للصديق محمد صديف، بتوقيت بلغ12:57:02 دقيقة، و«خزاز» لحامد حمدان العنزي، بتوقيت بلغ 12:40:03 دقيقة.



البرطماني: منافسة قوية في أشواط «العمالقة»

وصف سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أشواط «العمالقة» لأبناء القبائل، لسن الحول والزمول، أمس، بالقوية، وقال: كسبت «تراحيب» لابن جابر الشوط الأول، و«راهية» لابن مرخان الشوط الثاني، والشوط الأول كان سريعاً؛ نظراً للاندفاع السريع لـ «فزعة» بشعار بن كليب، حيث تحول مسار الشوط إلى سمة الملاحقة، و«تراحيب» صاحبة الشوط تقدمت بخطى ثابتة، حيث وصلت في المرحلة الأخيرة لتتسلم المقدمة بثبات وأداء متميز.

وأضاف: الشوط الثاني كان مساره مختلفاً تماماً، حيث شهد تقارباً في المراكز، وتكتلاً على طيلة المسار، و«راهية» بشعار بن مرخان، وصلت مع مجموعة من المطايا، حيث أشعلت المنافسة القوية بين الحول المشاركة واستطاعت «راهية» حسم صراع المنافسة على المركز الأول لصالحها.

وأضاف البرطماني: أما في شوطي الزمول، فخطف «زيزوم» بشعار بن هواش الخييلي، المركز الأول بأداء مميز، وكانت الصلابة وقوة التحمل هما الفيصل، حيث أعطت «زيزوم» الأفضلية ليحقق الانتصار، وبالشوط الرابع شوط الزمول المهجنات، انتزع «شاهين» لسعيد بن قنازل العامري، المركز الأول على الرغم من المنافسة القوية التي عكست قوة الزمول المشاركة في هذا الشوط.

وتوقع البرطماني ظهور أسماء ملاك على مستوى عالٍ من الإمكانات، مع عودة أشواط الرموز اليوم، لسن الثنايا لأبناء القبائل، مشيراً إلى أن نوعية الهجن، هي التي ستكون لها كلمة الفصل في الظفر برموز ختامي الختاميات، والذي يعتبر بوابة المقيض؛ لأنه بعد يوم الختام تتجه الهجن إلى قضاء فترة الصيف ليبدأ برنامج الاستعداد للموسم المقبل.