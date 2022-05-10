5 ميداليات ملونة لمنتخباتنا في «عربية الدراجات»

القاهرة (الاتحاد)

أحرزت منتخباتنا الوطنية 5 ميداليات ملونة في بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والمقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة، والتي تستمر حتى اليوم، وجاءت الميداليات الخمس عن طريق هدى حسين التي أحرزت الميدالية الفضية في سباق الإقصاء للشابات.

ونال فريق السرعة الفرقية (سيدات) الميدالية الفضية بعد منتخب مصر، الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية والثالث أيضاً، بجانب 3 برونزيات، حيث فاز محمد محراب ببرونزية سباق الاسكراتش للرجال بعد المصري عاصم خليل الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحرز الجزائري عبد الرحمن منصوري بالميدالية الفضية.

وفي سباق الاسكراتش لفئة نخبة السيدات فازت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا بالميدالية البرونزية بعد ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر التي فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصلت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الفضية، وفي سباق الاسكراتش لفئة الناشئات فازت مزنة عبد الله المرزوقي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد شهد محمد لاعبة منتخب مصر التي حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت جانا عليوة لاعبة منتخب مصر في المركز الثاني والميدالية الفضية.