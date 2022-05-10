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«الترايثلون» يستعد لـ «الألعاب العالمية»
«الترايثلون» يستعد لـ «الألعاب العالمية»
11 مايو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المنتخبات في اتحاد الترايثلون اجتماعها الدوري برئاسة أحمد الشامسي، وبحضور أعضاء اللجنة محسن آل علي ومحمد حسن المروي وسارة الأجنف وعلي الشحي والحسن عقيلي، وبحثت خلاله مسيرة المنتخبات واستعداداتها القوية للمشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة، التي تتضمن البطولة العربية للترايثلون المقامة في مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، ومشاركة المنتخبات في بطولة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية. وقال أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات: «مجلس الإدارة يحرص على تجهيز المنتخبات بالشكل المناسب للبطولات، في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأنها تسير في طريقها الصحيح، كما نحرص على توفير كل الإمكانات التي تكفل نجاح مهمة المنتخبات وتحقيقها أفضل النتائج». وأكد محسن آل علي عضو اللجنة على أهمية المشاركة في جميع البطولات، لا سيما القارية، التي تساعد في تطوير أداء اللاعبين، خصوصاً بعد إثبات وجودهم في البطولات السابقة وتحقيقهم العديد من الميداليات.

الترايثلون
أحمد الشامسي
بطولة الألعاب العالمية
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