العين والجزيرة.. «ليلة 14»

معتز الشامي (دبي)

يخوض العين مواجهة الجزيرة، الليلة في ختام مواجهات «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد هزاع بن زايد، بهدف حسم اللقب رسمياً، وإعلان التتويج بالدرع الـ14 في مسيرته، والتي يفصله عنها فقط 3 نقاط، ينشدها في «الديربي» المرتقب مساء اليوم أمام الجزيرة، الذي يسعى من جانبه لتعويض خسارة الذهاب التي انتهت بخماسية «عيناوية» مقابل هدف.

المباراة «مواجهة من العيار الثقيل» بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، ويزيد من أهميتها، تحصن «الزعيم»، بجماهيره الكبيرة المتوقع حضورها بكثافة لملعبها في المساء، لتحويلها إلى احتفالية بالتتويج حال تحقق الفوز في واحدة من أصعب المواجهات، التي سيدخلها العين متصدر الترتيب.

وفنياً، عمد الجهاز الفني للعين على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في الجولة الماضية أمام الظفرة، فرغم تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن الفريق لم يستغل الفرص التي لاحت أمام لاعبيه، كما غاب التركيز في اللمسة الأخيرة، وذلك لأن المنافس مساء اليوم، يختلف تماماً عن الظفرة، حيث تطور أداء الجزيرة في المباريات الأخيرة، وهو ما وضح أمام عجمان في الجولة الماضية، حيث استعاد قدراته وكامل حضوره الفني والذهني خلال المباراة، التي شهدت تسجيل علي مبخوت هداف الفريق لهدفين، وهي كلها عوامل تضع الضيوف في حالة بدنية وفنية ومعنوية أعلى كثيراً، عند مواجهة «البنفسج».

وستكون دوافع الجزيرة هي منع الاحتفال باللقب على حسابه، ما يعني أن رغبة الفوز لديهم لن تقل عن تلك التي لدى العين.

وتعتبر المباراة «كتاباً مفتوحاً» بين الفريقين، من واقع وصولنا لنهاية الموسم، فضلاً عن سابق المواجهات بين الفريقين، حيث يعرف كل فريق الكثير عن الفريق الآخر.