الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العين والجزيرة.. «ليلة 14»
العين والجزيرة.. «ليلة 14»
11 مايو 2022 01:46

معتز الشامي (دبي)

يخوض العين مواجهة الجزيرة، الليلة في ختام مواجهات «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد هزاع بن زايد، بهدف حسم اللقب رسمياً، وإعلان التتويج بالدرع الـ14 في مسيرته، والتي يفصله عنها فقط 3 نقاط، ينشدها في «الديربي» المرتقب مساء اليوم أمام الجزيرة، الذي يسعى من جانبه لتعويض خسارة الذهاب التي انتهت بخماسية «عيناوية» مقابل هدف.
المباراة «مواجهة من العيار الثقيل» بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، ويزيد من أهميتها، تحصن «الزعيم»، بجماهيره الكبيرة المتوقع حضورها بكثافة لملعبها في المساء، لتحويلها إلى احتفالية بالتتويج حال تحقق الفوز في واحدة من أصعب المواجهات، التي سيدخلها العين متصدر الترتيب.
وفنياً، عمد الجهاز الفني للعين على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في الجولة الماضية أمام الظفرة، فرغم تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن الفريق لم يستغل الفرص التي لاحت أمام لاعبيه، كما غاب التركيز في اللمسة الأخيرة، وذلك لأن المنافس مساء اليوم، يختلف تماماً عن الظفرة، حيث تطور أداء الجزيرة في المباريات الأخيرة، وهو ما وضح أمام عجمان في الجولة الماضية، حيث استعاد قدراته وكامل حضوره الفني والذهني خلال المباراة، التي شهدت تسجيل علي مبخوت هداف الفريق لهدفين، وهي كلها عوامل تضع الضيوف في حالة بدنية وفنية ومعنوية أعلى كثيراً، عند مواجهة «البنفسج».
وستكون دوافع الجزيرة هي منع الاحتفال باللقب على حسابه، ما يعني أن رغبة الفوز لديهم لن تقل عن تلك التي لدى العين.
وتعتبر المباراة «كتاباً مفتوحاً» بين الفريقين، من واقع وصولنا لنهاية الموسم، فضلاً عن سابق المواجهات بين الفريقين، حيث يعرف كل فريق الكثير عن الفريق الآخر.

العين والجزيرة
العين
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©