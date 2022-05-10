«الفارق العريض» شعار بطل «دوري المحترفين»

دبي (الاتحاد)

نجح العين «متصدر» ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» في توسيع الفارق بينه وأقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط كاملة بنهاية الجولة الماضية، وقبل 4 جولات على إسدال الستار على المنافسة، وبات «الزعيم» الطامح بقوة لمعانقة لقبه الـ 14 في تاريخ الدوري على أبواب إعلان التتويج الرسمي باللقب في ظل ابتعاده عن منافسيه الوحدة والجزيرة والشارقة على التوالي بفارق 10 نقاط.

وشهدت الجولة 22 فوز العين «المتصدر» على مضيفه الظفرة 1-0 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، مقابل تعثر الوحدة «الوصيف» بالخسارة أمام ضيفه الشارقة 1-2، فيما تغلب الجزيرة على عجمان 3-0، لتتساوى فرق الوحدة والشارقة والجزيرة برصيد 45 نقطة لكل فريق.

ولا يبدو «الفارق العريض» في النقاط بين «البطل» و«الوصيف» في «دوري المحترفين» بالأمر المستغرب بعدما تجاوز حاجز الـ 10 نقاط في 5 مواسم سابقة من أصل 12 بداية من أول نسخة في عهد الاحتراف 2008- 2009 وصولاً إلى نسخة الموسم الماضي 2020- 2021، علماً بأن نسخة موسم 2019- 2020 جرى إلغاؤها لعدم اكتمال الدوري بسبب جائحة كورونا.

وتجاوز رصيد بطل «دوري المحترفين» فارق النقاط الـ 10 بينه والوصيف في 5 مواسم بداية بموسم 2010- 2011 والذي شهد تتويج الجزيرة باللقب برصيد 53 نقطة مقابل 41 لبني ياس «الوصيف»، وتوج العين بلقب موسم 2011- 2021 بفارق 14 نقطة عن منافسه النصر الوصيف برصيد 41 نقطة، قبل أن يحتفظ بذات اللقب في الموسم التالي 2012- 2013 بفارق 11 نقطة عن ملاحقه شباب الأهلي الوصيف والذي جمع 51 نقطة.

وحقق شباب الأهلي الفارق الأكبر في النقاط ما بين البطل والوصيف موسم 2013- 2014 حينما توج باللقب برصيد 64 نقطة مقابل 48 للوحدة «الوصيف»، فيما حقق الجزيرة لقبه الثاني موسم 2016- 2017 بفارق 11 نقطة عن ملاحقه الوصل الوصيف برصيد 57 نقطة.

ويعد في المقابل، الموسم الأولى في «دوري المحترفين» 2008- 2009 الأكثر إثارة بعدما اقتصر فارق النقاط بين البطل شباب الأهلي والعين الوصيف على نقطة واحدة برصيد 55 للأول و54 للثاني، فيما حسم الجزيرة لقب الموسم الماضي 2021- 2022 بفارق ثلاث نقاط عن منافسه بني ياس في الجولة الأخيرة برصيد 57 نقطة لـ «فخر أبوظبي»ّ.