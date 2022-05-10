الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
6 فرق في أول دوري إماراتي للكريكيت
6 فرق في أول دوري إماراتي للكريكيت
11 مايو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

يستعد مجلس الإمارات للكريكيت، لتنظيم دوري الإمارات للكريكيت (T 20)، الذي سينطلق للمرة الأولى بداية من شهر نوفمبر المقبل بمشارك 6 فرق محترفة تمثل قمة فرق الكريكيت على الصعيد الآسيوي. وكانت مجموعة «أداني» جروب التجارية الهندية العملاقة أعلنت عزمها على رعاية أحد الفرق المشاركة في البطولة التي يتوقع لها أن تكون خير بداية لأول وأقوى دوري محلي في رياضة الكريكيت.
وتعتبر مجموعة أداني الهندية التي تمتلك استثمارات كبيرة ومتنوعة في الرياضة على مستوى آسيا من خلال شركة أداني «سبورتس لاينز» بجانب أنشطتها التجارية المتنوعة، إضافة جديدة إلى مجمل الشركات التي فازت بحقوق رعاية فرق الدوري الإماراتي الأول للكريكيت.
وأكد خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس دبي للكريكيت، أن تجهيزات انطلاق أول دوري إماراتي في رياضة الكريكيت على قدم وساق والتحضيرات شبه مكتملة بفضل دعم رعاية وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت. وأضاف أن الدوري الإماراتي سيكون منصة دولية لاكتشاف النجوم الشباب الذين سيمثلون الفرق الستة المشاركة في البطولة.

الكريكيت
آخر الأخبار
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©