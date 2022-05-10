6 فرق في أول دوري إماراتي للكريكيت

دبي (الاتحاد)

يستعد مجلس الإمارات للكريكيت، لتنظيم دوري الإمارات للكريكيت (T 20)، الذي سينطلق للمرة الأولى بداية من شهر نوفمبر المقبل بمشارك 6 فرق محترفة تمثل قمة فرق الكريكيت على الصعيد الآسيوي. وكانت مجموعة «أداني» جروب التجارية الهندية العملاقة أعلنت عزمها على رعاية أحد الفرق المشاركة في البطولة التي يتوقع لها أن تكون خير بداية لأول وأقوى دوري محلي في رياضة الكريكيت.

وتعتبر مجموعة أداني الهندية التي تمتلك استثمارات كبيرة ومتنوعة في الرياضة على مستوى آسيا من خلال شركة أداني «سبورتس لاينز» بجانب أنشطتها التجارية المتنوعة، إضافة جديدة إلى مجمل الشركات التي فازت بحقوق رعاية فرق الدوري الإماراتي الأول للكريكيت.

وأكد خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس دبي للكريكيت، أن تجهيزات انطلاق أول دوري إماراتي في رياضة الكريكيت على قدم وساق والتحضيرات شبه مكتملة بفضل دعم رعاية وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت. وأضاف أن الدوري الإماراتي سيكون منصة دولية لاكتشاف النجوم الشباب الذين سيمثلون الفرق الستة المشاركة في البطولة.