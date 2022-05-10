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نهائي «يورو 2024» في برلين
نهائي «يورو 2024» في برلين
10 مايو 2022 21:05

 
فيينا (أ ف ب) 

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» أن نهائيات كأس أوروبا التي منح شرف استضافتها إلى ألمانيا في سبتمبر 2018، تفتتح في 14 يونيو بملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، وتختتم في 14 يوليو بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين.
ووضعت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري روزنامة النهائيات التي ستقام في عشر مدن ألمانية مع العودة إلى نظام الاستضافة في بلد واحد بعد نسخة 2020 الذي أقيمت العام الماضي في 11 دولة في «القارة العجوز».
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «لأول مرة، تم تضمين التأثير البيئي في معايير لوائح البطولة"، لذلك تم تقسيم المدن العشر إلى ثلاث مناطق: شمال/شمال شرق (برلين، هامبورج، لايبزج)، غرب (بينها دورتموند ودوسلدورف وكولونيا) وجنوب (فرانكفورت وشتوتجارت وميونيخ).
وأضاف أنه خلال دور المجموعات "ستقام المباريات في منطقتين فقط، لتقليص المسافات للمنتخبات والجماهير، وتسهيل مهمة الوفود التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكرها الأساسي إلى مكان إجراء المباريات".
يذكر ان 11 مدينة من 11 دولة استضافت نهائيات النسخة الأخيرة من لندن إلى باكو، وشهدت رحلات طويلة لبعض المنتخبات، مع ظروف مناخية متفاوتة جداً، بالإضافة إلى المشاكل التي نجمت عن عبور حدود متعددة وسط انتشار وباء «كوفيد-19».

كأس أمم أوروبا
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اليويفا
ألمانيا
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