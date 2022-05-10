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«العنابي» خارج سباق «الدرع»
«العنابي» خارج سباق «الدرع»
10 مايو 2022 20:31

 
رضا سليم (دبي)


خرج الوحدة من سباق المنافسة على درع «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أهدر نقطتين بالتعادل مع عجمان 2-2 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد ضمن «الجولة 23»، وهو التعادل الخامس في تاريخ لقاءات الفريقين، ورفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 46»، وأصبح الفارق بينه وبين العين «المتصدر» 9 نقاط، ولم يتبق إلا 3 جولات، كما أن فارق المواجهات لمصلحة «الزعيم» العيناوي الذي يلعب مباراته أمام الجزيرة غداً «الأربعاء» في ختام الجولة الحالية، بينما وصل «البرتقالي» إلى «النقطة 29».
حصل عبدالله صالح مدافع عجمان على ضربة جزاء نتيجة عرقلة من خليل إبراهيم، وينجح فراس بالعربي في وضع «البرتقالي» في المقدمة في الدقيقة 62، ويرفع رصيده الشخصي إلى 8 أهداف هذا الموسم، وينجح فابيو مارتنيز في إدراك التعادل لـ «العنابي» في الدقيقة 76، بعد سلسلة من الفرص الضائعة أمام مرمى «البركان»، وبعد 3 دقائق يسجل «البديل» لياندرو الهدف الثاني لـ «البرتقالي» في الدقيقة 79، ويرفع رصيده الشخصي إلى 3 أهداف هذا الموسم، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، يسدد إسماعيل مطر كرة صاروخية من خارج المنطقة ويدرك التعادل للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان
إسماعيل مطر
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