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العروبة يحافظ على «أمل البقاء»
العروبة يحافظ على «أمل البقاء»
10 مايو 2022 20:19

فيصل النقبي (الفجيرة)


بهدف قاتل في الثواني الأخيرة، قاد محمد خلفان المسماري، فريق العروبة إلى الفوز على بني ياس 2-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد الفجيرة ضمن «الجولة 23»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وحافظ العروبة على آماله في البقاء، بعدما رفع رصيده إلى «النقطة 14»، ليحتل المركز الثالث عشر، فيما تلقى «السماوي» الخسارة التاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند «النقطة 30»، في المركز السادس.

تقدم العروبة بالهدف الأول عن طريق المدافع يوسف أتولانجي برأسية، في مرمى فهد الضنحاني في الدقيقة 51، وتعادل «السماوي» بهدف المدافع ساشا في الدقيقة 78، وقبل نهاية اللقاء الذي شهد طرد سواريز مهاجم بني ياس، تمكن المسماري من تسجيل هدف الفوز الغالي لمصلحة العروبة.

دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
بني ياس
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