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الخبراء يناقشون خطط تطوير الكرة النسائية
الخبراء يناقشون خطط تطوير الكرة النسائية
10 مايو 2022 19:36

 
دبي (الاتحاد)

بدأ في دبي اليوم الأول لفعاليات محاور ورشة «الفيفا» لخبراء كرة القدم النسائية، التي ينُظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي، ويستضيفها اتحاد كرة القدم من 9 إلى 12 مايو الجاري، وتهدف لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بالكرة النسائية حول العالم.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لكافة البرامج والنشاطات التي تسهم في الارتقاء بالكرة النسائية في الإمارات، وتطوير مهارات وقدرات اللاعبات في كافة الفئات السنية وبقية عناصر اللعبة، مثمناً جهود «الفيفا» وتعاونه المستمر مع كافة الاتحادات الأعضاء في سبيل تطوير اللعبة.
واستعرضت محاور ورشة العمل العديد من الموضوعات التي قدمها خبراء اللعبة والخاصة بتطور نشاط كرة القدم النسائية في الاتحادات الأعضاء، والتي تضمنت شرحاً من حورية الطاهري مدرب منتخب الإمارات للشابات، ونورة المزروعي حارس المرمى السابق لمنتخبنا الوطني عن الإنجازات التي شهدتها الكرة النسائية الإماراتية على صعيدي المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.
وتحدثت الطاهري والمزروعي عن أجندة المنتخب الوطني للسيدات للفترة المقبلة 2022-2023، التي تتماشى مع رؤية اتحاد كرة القدم 2038، وكذلك أهمية خوض اللاعبات تجربة الاحتراف الخارجي لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة، وتشجيع أندية المحترفين الإماراتية على تكوين فرق كرة قدم نسائية لاستقطاب المزيد من اللاعبات، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحادات الأخرى، خاصة البنود المتعلقة بكرة القدم النسائية والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات.
وتُناقش محاور ورشة «الفيفا» العديد من التجارب والأفكار التي يطرحها خبراء الكرة النسائية، إضافة لخطط وبرامج الاتحادات الأعضاء الهادفة لتطوير اللعبة، وبرامج «الفيفا» المخصصة لدعم الكرة النسائية حول العالم، ومراجعة كافة الخطط التطويرية التي تم إنجازها، بالإضافة للخطط التي بصدد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

دبي
اتحاد الكرة
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محمد بن هزام
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