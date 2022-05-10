السيتي يتوصل إلى اتفاق لضم هالاند

لندن (أ ف ب)

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يمكن لنادي مانشستر سيتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند، من أجل انتقال مهاجمه إرلينج هالاند إلى صفوفنا في الأول من يوليو 2022، يبقى إتمام هذه الصفقة رهن تسوية التفاصيل النهائية للعقد مع اللاعب».

وتنهي صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ 21 عاماً حداً للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم متخصص، ليحل مكان الهداف التاريخي للنادي الدولي الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو الذي رحل العام الماضي إلى صفوف برشلونة الإسباني، قبل أن يعتزل اللعب نهائياً بسبب مشكلة في القلب.

وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينجه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند قادماً من سالزبورج النمساوي في يناير 2020، حيث سجل 85 هدفاً في 88 مباراة مع الفريق الألماني.