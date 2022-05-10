اتحاد الكرة الألماني يهدي بيكنباور جائزة «إنجاز العمر»

برلين (د ب أ)

منح الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسطورة فرانز بيكنباور جائزة إنجاز العمر.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن بيكنباور سيحصل على الجائزة رسمياً في 19 مايو الجاري في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وقاد بيكنباور (76 عاماً) منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب، وتولى رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006، وأوضح بيان اتحاد الكرة الألماني أن مسيرته الحياتية تتجاوز العديد من الألقاب الرياضية.

وأشار البيان: «لعقود كان وجها عالمياً للكرة الألمانية، القيصر، وكان يحظى بتقدير كبير من بعض أعظم الأسماء في العالم، حتى خارج الملعب».

وتابع البيان: «مثل صديقه بيليه فإنه دائماً ما استغل كرة القدم في بناء جسور دبلوماسية وكان أيضاً يساعد المحتاجين على مدار أكثر من أربعين عاماً، من خلال مؤسسته فرانز بيكنباور».

وختم البيان: «من خلال ما يسمى بقصة الصيف الخيالية الألمانية، فإنه نجح في تجديد ثقة أمة بأكملها، وإظهار وجه ألمانيا الودود والمنفتح والساحر للعالم. رغم الطيف الذي أحاط بمسيرته قرب نهايتها، مساهمته في شهرة كرة القدم الألمانية في جميع أنحاء العالم لا تزال هائلة».

وكان بيكنباور وبعض المسؤولين الكبار باتحاد الكرة الألماني خضعوا للتحقيق بشأن وجود شبهة فساد أحاطت بملف استضافة مونديال 2006، لكن لم يتم حسم هذا الملف، فيما أصبح بيكنباور نادراً ما يظهر على العلن منذ ذلك الحين.

وأشار بيان اتحاد الكرة الألماني إلى أن الجائزة المالية المصاحبة للتكريم، سيتم توجيهها لمؤسسة بيكنباور لمساعدة المحتاجين.

ويتم منح الجائزة إلى الأشخاص الذين لعبوا دوراً مؤثراً في نقل الصورة الإيجابية لألمانيا، إلى العالم، وسبق وأن حصل مهاجم منتخب ألمانيا السابق ميروسلاف كلوزه على الجائزة وكذلك ثنائي بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.