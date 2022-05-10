الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أبوظبي تستضيف «تمهيدي» دوري السلة الأميركي
أبوظبي تستضيف «تمهيدي» دوري السلة الأميركي
10 مايو 2022 17:59

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) اليوم عن استضافة أبوظبي لفريقي أتلانتا هوكس (Atlanta Hawks ) وميلووكي باكس (Milwaukee Bucks) حامل اللقب البطولة لموسم 2021، حيث سيلتقي الفريقان في مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السياحة والسفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «يسعدنا أن نستضيف وللمرة الأولى في دولة الإمارات مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، ونتطلع إلى الترحيب بفريقي أتلانتا هوكس، وميلووكي باكس، وجمهور المتابعين من عشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم في العاصمة أبوظبي ليستكشفوا بأنفسهم المقومات والإمكانات التي تتمتع بها هذه المدينة الرائعة وتجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، تعد كرة السلة من الألعاب التي تتميز بالقدرة على جمع الثقافات وتوحيد المجتمعات، وخلق ذكريات لا تُنسى كما هو الحال مع أبوظبي التي تجمع العالم في مكان واحد، فضلاً عن الروح والطاقة الإيجابية التي تبثها اللعبة بين أوساط الفرق واللاعبين والمشجعين داخل الملعب وخارجه».
وتابع: «لا شك أنه من خلال الاستمتاع بمشاهدة تنافس فرقهم المفضلة، والمتنزهات الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس، والتجارب الثقافية والتراثية المتنوعة في العاصمة، سيحظى المشجعون بتجربة فريدة لا تُنسى خلال زيارتهم».

أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
دوري السلة الأميركي
آخر الأخبار
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©