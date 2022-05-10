أبوظبي تستضيف «تمهيدي» دوري السلة الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) اليوم عن استضافة أبوظبي لفريقي أتلانتا هوكس (Atlanta Hawks ) وميلووكي باكس (Milwaukee Bucks) حامل اللقب البطولة لموسم 2021، حيث سيلتقي الفريقان في مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السياحة والسفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «يسعدنا أن نستضيف وللمرة الأولى في دولة الإمارات مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، ونتطلع إلى الترحيب بفريقي أتلانتا هوكس، وميلووكي باكس، وجمهور المتابعين من عشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم في العاصمة أبوظبي ليستكشفوا بأنفسهم المقومات والإمكانات التي تتمتع بها هذه المدينة الرائعة وتجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، تعد كرة السلة من الألعاب التي تتميز بالقدرة على جمع الثقافات وتوحيد المجتمعات، وخلق ذكريات لا تُنسى كما هو الحال مع أبوظبي التي تجمع العالم في مكان واحد، فضلاً عن الروح والطاقة الإيجابية التي تبثها اللعبة بين أوساط الفرق واللاعبين والمشجعين داخل الملعب وخارجه».

وتابع: «لا شك أنه من خلال الاستمتاع بمشاهدة تنافس فرقهم المفضلة، والمتنزهات الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس، والتجارب الثقافية والتراثية المتنوعة في العاصمة، سيحظى المشجعون بتجربة فريدة لا تُنسى خلال زيارتهم».