كلوب: صفقة هالاند تنقل السوق إلى «مستوى آخر»!

لندن (أ ف ب)

رأى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن انتقال المهاجم الفتّاك النرويجي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي من شأنه أن يرفع سوق الانتقالات إلى «مستوى آخر كلياً».

وذكرت مصادر عدة أن سيتي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من دورتموند، وسيوقع عقداً لمدة خمسة مواسم، سيتقاضى بموجبه مبلغاً قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة (75 مليون دولار).

قال كلوب في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»: «أرى أننا نتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الصفقة، هذا الانتقال سيأخذ السوق إلى مستوى آخر كلياً».

أعلن دورتموند أنه ترك اللاعب حراً اليوم «لتسوية القضايا الشخصية».

وكان لاعب كرة القدم السابق يان آج فيورتوفت، وهو مستشار منتظم للصحافة ومقرّب جداً من عائلة هالاند، كتب على حسابه على تويتر أن القرار النهائي قد تم اتخاذه.

وتابع: «إيرلينج هالاند سيلعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل، أبلغ محيط هالاند ريال مدريد وبايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، تم تخصيص الأسابيع القليلة الماضية لتفاصيل العقد».

يُعتبر المبلغ معتدلاً لموهبة مماثلة ونظراً إلى الأسعار الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في مثل هذه الصفقات الكبيرة.

سجل هالاند (21 عاماً) 85 هدفاً في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية، قادماً من سالزبورج النمساوي.