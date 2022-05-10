خطة طموحة لتطوير اللياقة البدنية النسوية الإماراتية



دبي (الاتحاد)



كشفت المهندسة منى الشمسي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيسة اللجنة النسائية، عن سعي مجلس إدارة الاتحاد لتفعيل جانب اللياقة البدنية لدى النساء بمختلف الأعمار وذلك بتوجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وذلك من خلال جهود اللجنة النسائية في الاتحاد سيتم بذلها بالتعاون مع الأندية والصالات الرياضية في الدولة، لما لذلك من أهمية بارزة تساهم بتطوير فعاليات اللياقة البدنية لدى الإناث وفي مختلف الأعمار.

وقالت: هنالك الكثير من اللاعبات يمارسن الرياضة في الصالات الرياضية والأندية بهدف اللياقة البدنية والرشاقة وتخفيف الوزن، وهن بحاجة إلى التوجيهات المتعلقة بممارسة رياضة سليمة وصحيحة، ومن خلال دورنا في اللجنة النسائية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبالتنسيق مع الأندية الرياضية نتطلع لتحسين بيئة ممارسة رياضة اللياقة البدنية لهن، وذلك من خلال وضع آلية تتضمن عدداً من التوجيهات العامة التي تحث على ممارسة الرياضة والاستمرار بها بشكل منتظم لتكون أسلوباً مثالياً للحياة.

وأضافت: من أهدافنا المستقبلية أيضاً استكشاف المواهب لبناء منتخب نسوي في اللياقة البدنية من اللاعبات المواطنات للمشاركة في مختلف البطولات مستقبلاً، وأيضاً في وقت لاحق بتنظيم مسابقات محلية تخص الجانب النسائي.

وقال: نحن بصدد تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الشركاء لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في المجتمع ومواصلة نشر الوعي حول أهمية هذه الممارسات على الصحة العامة باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحياً.