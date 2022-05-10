الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
خطة طموحة لتطوير اللياقة البدنية النسوية الإماراتية
خطة طموحة لتطوير اللياقة البدنية النسوية الإماراتية
10 مايو 2022 14:34

 
دبي (الاتحاد)


كشفت المهندسة منى الشمسي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيسة اللجنة النسائية، عن سعي مجلس إدارة الاتحاد لتفعيل جانب اللياقة البدنية لدى النساء بمختلف الأعمار وذلك بتوجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وذلك من خلال جهود اللجنة النسائية في الاتحاد سيتم بذلها بالتعاون مع الأندية والصالات الرياضية في الدولة، لما لذلك من أهمية بارزة تساهم بتطوير فعاليات اللياقة البدنية لدى الإناث وفي مختلف الأعمار.
وقالت: هنالك الكثير من اللاعبات يمارسن الرياضة في الصالات الرياضية والأندية بهدف اللياقة البدنية والرشاقة وتخفيف الوزن، وهن بحاجة إلى التوجيهات المتعلقة بممارسة رياضة سليمة وصحيحة، ومن خلال دورنا في اللجنة النسائية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبالتنسيق مع الأندية الرياضية نتطلع لتحسين بيئة ممارسة رياضة اللياقة البدنية لهن، وذلك من خلال وضع آلية تتضمن عدداً من التوجيهات العامة التي تحث على ممارسة الرياضة والاستمرار بها بشكل منتظم لتكون أسلوباً مثالياً للحياة.
وأضافت: من أهدافنا المستقبلية أيضاً استكشاف المواهب لبناء منتخب نسوي في اللياقة البدنية من اللاعبات المواطنات للمشاركة في مختلف البطولات مستقبلاً، وأيضاً في وقت لاحق بتنظيم مسابقات محلية تخص الجانب النسائي.
وقال: نحن بصدد تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الشركاء لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في المجتمع ومواصلة نشر الوعي حول أهمية هذه الممارسات على الصحة العامة باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحياً.

الإمارات
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©