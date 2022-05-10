3 حكام إماراتيين في الدوري الماسي

دبي (الاتحاد)



يشارك 3 حكام إماراتيين للمرة الأولى معاً بهذا العدد، في إدارة منافسات الدوري الماسي الأكبر، من نوعه في العالم لألعاب القوى، وهم: عباس البلوشي، وعبدالرحمن قائد وجميلة البلوشي، حيث يتولون إدارة مرحلة قطر يوم الجمعة المقبل.

وتأتي المشاركة في إطار الجهود الكبيرة التي يضطلع بها اتحاد اللعبة لصقل مهارات الأطقم التحكيمية وتطويرها، من خلال المشاركة في هذه البطولات العالمية، بما تحمله من أهمية كبيرة في اكتساب الخبرة الميدانية المطلوبة، وفق أفضل الممارسات، بالنظر إلى قيمة الدوري الماسي الذي يشهد مشاركة أفضل الرياضيين، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة في زيوريخ 7 و8 سبتمبر المقبل.

يعتبر الدوري الماسي مجموعة من اللقاءات لألعاب القوى، ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، إذ تتضمن المسابقة 13 لقاءً، حيث يشهد منافسة قوية بين المشاركين من جميع أنحاء العالم، في أجواء من القوة والإثارة للوصول إلى النتائج التي تمهد الطريق لحصد وتجميع النقاط.

وأكد الحكم عباس البلوشي أهمية المشاركة التحكيمية في هذه اللقاءات المهمة، خصوصاً أنها تشهد في كل عام مشاركة كبيرة من نجوم ونجمات أم الألعاب، بينهم من يحملون العديد من الألقاب العالمية والأولمبية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، ولجنة الحكام في الاتحاد، للوصول بالمستوى الفني إلى الأطقم التحكيمية إلى المستوى المتطور، الذي يعزز الجهود الداعمة لتأهيل العناصر التحكيمية، بما يتماشى مع التطلعات المرجوة لتعزيز رؤية الاتحاد في بلوغ الأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجية المقررة للسنوات المقبلة.