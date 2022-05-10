مشاركة جيدة لمنتخب القوس والسهم في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)



اختتم منتخب القوس والسهم مشاركته في بطولة آسيا، والتي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق، وحقق فيها نتائج واعدة وسط منافسة قوية من 16 دولة، حيث شارك منتخبنا بفريق مكون من 8 لاعبين مثلوا الدولة في الفردي والفرق والمختلط في الفئتين القوس المركب والأولمبي.

في فئة القوس الأولمبي فردي رجال مرحلة خروج المغلوب، جاء الثلاثي عبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي في المركز 17 مكرر من أصل 40 لاعباً شاركوا في هذه الفئة، وفي المركز 17 «مكرر» جاءت اللاعبتان فاطمة البلوشي ومها الحوسني، من أصل 27 لاعبة، وحققت عائشة آل علي إنجازاً بحصولها على المركز التاسع في الفئة نفسها بعد أداء رائع في مشاركتها الأولى على هذا المستوى القاري، حيث استطاعت أن تتفوق على لاعبة كازاخستان في دور الـ 16، لتقابل لاعبة أوزبكستان، وخسرت بعد أداء رائع أبهر الجميع.

وعلى مستوى الفرق رجل القوس الأولمبي، شارك كل من عبيد الحمادي وعبدالله الكتبي وسلطان الكتبي، واختتم الفريق في المركز السادس بعد الفوز على باكستان، والخروج أمام فريق الهند الذي يلعب في اليوم الختامي على الميدالية الذهبية.

وفي فئة القوس الأولمبي مختلط مثل منتخبنا «الثنائي» عبدالله الكتبي وعائشة آل علي، ونجح منتخبنا في تخطي قطر في دور الـ 8، وقابل «الأوزبكي» الذي تأهل للعب على الميدالية الذهبية.