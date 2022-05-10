«قلب الأسد» عميد حراس «دورينا»



منير رحومة (دبي)



بتجديد عقده مع شباب الأهلي لموسم جديد، يواصل الحارس ماجد ناصر مشواره بثبات في الملاعب، رغم بلوغه 38 عاماً، محتفظاً بلقب «عميد الحارس»، حيث يعد أكبر حارس في «دوري أدنوك للمحترفين»، ويأتي بعده عبد الله سلطان حارس الظفرة «36 عاماً»، وعلي خصيف «الجزيرة»، وجمال عبد الله «اتحاد كلباء» بـ 34 عاماً.

ورغم تقدمه في السن، إلا أن ماجد ناصر الملقب بـ «قلب الأسد»، لا يزال يتوهج في الدفاع عن عرين «الفرسان»، مقدماً أفضل عروضه في المباريات المحلية والخارجية، مؤكداً أنه الحارس رقم واحد، بفضل خبرته وتجربته وإمكاناته الكبيرة.

كما أسهم تألقه هذا الموسم، في دعوته لتعزيز المنتخب الأول، بقيادة المدرب رودولفو أروابارينا، وذلك بعد غياب 5 سنوات كاملة، ليجدد العهد مع «الأبيض» في الاستحقاقات الدولية.

وشارك ماجد ناصر في 24 مباراة هذا الموسم، منها 22 مباراة في مسابقات المحترفين، بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وكأس الرابطة، وكأس السوبر، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 6 لقاءات، وحصل على 4 إنذارات.

ويذكر أن حارس شباب الأهلي شارك في 231 مباراة في «دوري المحترفين»، منذ موسم 2008-2009، ويطمح إلى مواصلة مشواره في حراسة المرمى لمواسم طويلة، خاصة أنه يحافظ على جاهزية بدنية عالية، ويقدم مستويات فنية متميزة، تجعله محل ثقة مختلف المدربين الذين تعاقبوا على قيادة «الفرسان».