الوحدة يقترب من تجديد عقد خميس



أبوظبي (الاتحاد)



اقترب الوحدة من تجديد عقد المدافع محمود خميس «34 عاماً»، المعار من النصر حتى نهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، ويأتي ذلك استمراراً لسياسة «العنابي» في الاحتفاظ باللاعبين، بتجديد أو تمديد عقود عدد منهم.

ويرتبط خميس الذي غادر «العنابي» إلى«العميد» في يناير 2014، قبل أن يعود إليه في يوليو الماضي، بعقد مع النصر حتى العام المقبل، واستمراره مع الوحدة لموسم جديد يمهد له الطريق لإنهاء مشواره في ناديه الأول.

وخاض خميس 16 مباراة مع الوحدة، في «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعد من لاعبي الخبرة في الفريق.