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100 ألف طلب لشراء تذاكر نهائي الدوري الأوروبي
100 ألف طلب لشراء تذاكر نهائي الدوري الأوروبي
10 مايو 2022 13:32

فرانكفورت (د ب أ) 

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أنه تلقى من جماهيره «أكثر من 100 ألف طلب شراء تذاكر» لمباراة نهائي الدوري الأوروبي.
ويأتي ذلك رغم تخصيص عشرة آلاف تذكرة فقط لجماهير آينتراخت لحضور المباراة النهائية المقررة أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في مدينة أشبيلية الإسبانية في 18 مايو الجاري.
وقال أكسيل هيلمان، عضو مجلس إدارة آينتراخت، في بيان نشره النادي مساء أمس الاثنين: «توقعنا طلباً كبيراً، لكن هذا الإقبال خلال 48 ساعة كان ضخماً وفاق كل توقعاتنا».
وقال هيلمان إنه رغم سعادة النادي بهذا الاهتمام الهائل ونيته لتقديم أقصى جهد لتوفير التذاكر لأكبر عدد ممكن من المشجعين، فإن النادي «يدرك أن الكثيرين سيشعرون بخيبة أمل».
ومن المتوقع أن تنفد اليوم تذاكر حضور المشجعين لمتابعة المباراة عبر شاشة عملاقة في استاد آينتراخت فرانكفورت، وقال هيلمان إنه يتوقع أن يرافق عشرات الآلاف من المشجعين، فريق آينتراخت إلى إسبانيا.
وفي أبريل الماضي، حضر أكثر من 25 ألفاً من مشجعي آينتراخت مباراة الفريق أمام مضيفه برشلونة الإسباني في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.
ويخوض آينتراخت فرانكفورت أول نهائي أوروبي له منذ عام 1980، الذي شهد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) بالفوز في النهائي على بروسيا مونشنجلادباخ.

آينتراخت فرانكفورت
جلاسكو رينجرز
الدوري الأوروبي
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