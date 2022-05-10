اتحاد كلباء والإمارات.. «الحسابات المعقدة»

فيصل النقبي (كلباء)



تستقطب مباراة اتحاد كلباء مع الإمارات الأنظار والاهتمام، لأنها تحدد مصير «الصقور» الذي يخشى أن يجد نفسه عقب صافرة النهاية مجبراً على «الراية البيضاء»، في حال التعادل أو الخسارة، وبالتالي هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسم واحد فقط في «دوري أدنوك للمحترفين»، لذلك فإن المواجهة تعني الكثير للضيوف، خاصة في مشوار «البقاء».

ويدرك طرفا لقاء «الأربعاء» هذه «الحسابات المعقدة» جيداً، ويتطلع «النمور» إلى حصد فوزه الثالث على «الصقور»، ليعادل رصيد انتصارات منافسه في اللقاءات السبعة الأخيرة، وفي الوقت نفسه يؤكد التفوق على أرضه وبين جماهيره، بعد التعادل ذهاباً.

وتعد المباراة هي الثامنة بين الفريقين في «عصر الاحتراف»، والتي ربما تشهد هبوط «الصقور» رسمياً في حال الخسارة، لذلك فإن هدفه واضح من اللقاء، بضرورة الخروج بالنقاط الثلاث، للمحافظة على «بصيص الأمل»، على أمل تفادي واقع «الهبوط المؤلم».

يملك «النمور» 24 نقطة، في المركز العاشر، فيما يأتي فريق الإمارات في المركز الأخير وله 10 نقاط فقط.

ويدرك بدر طبيب مدرب «الصقور» أنه أمام مهمة صعبة ومعقدة، إلا أنه لن يرفع «الراية البيضاء»، ويقاتل من أجل الإبقاء على حظوظه، لعل الحظ يقف في طريقه، وينتصر على «النمور» ويخسر منافسوه في «منطقة القاع»، لتصبح الجولات الثلاث الأخيرة حاسمة في «صراع البقاء»، وهذا السيناريو الذي يخطط له «الصقور»، ولكن هل سيكون لـ «النمور» رأي آخر؟.