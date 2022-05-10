اليوفي والإنتر «نهائي الكأس» بعد 57 عاماً!



مراد المصري (دبي)



يلتقي يوفنتوس وإنتر ميلان، غداً «الأربعاء»، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، في لقاء خاص للغاية، حيث يُطلق على اللقاءات بينهما «ديربي إيطاليا»، وسيكون اللافت أن المواجهة تتجدد في المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى منذ 57 عاماً، وتحديداً عندما حقق «السيدة العجوز» اللقب على حساب «النيراتزوري» بهدف عام 1965.

ويدخل يوفنتوس المواجهة بهدف الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، وتعزيز سجله القياسي، حيث يعتبر الأكثر تتويجاً بـ 14 مرة، فيما يتطلع الإنتر إلى الفوز باللقب للمرة الثامنة والأولى منذ عام 2011.

وتمثل البطولة إنقاذاً لموسم «اليوفي»، بعدما خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري مبكراً هذا العام، فيما يخوض الإنتر اللقاء وعينه على «الكالشيو»، في ضوء الصراع المحتدم مع جاره ميلان حيث يتأخر عنه بفارق نقطتين، قبل جولتين على نهاية الموسم، علماً أنه أقصى جاره تحديداً من نصف النهائي.

وتشكل المباراة مواجهة خاصة بين ماسيميليانو أليجري مدرب اليوفي، وسيموني إنزاجي مدرب الإنتر، اللذين سبق أن تواجها 12 مرة، وحقق أليجري الفوز 7 مرات، فيما فاز إنزاجي 4 مرات، وتعادلا مرة واحدة، واللافت أن إنزاجي تفوق على منافسه هذا الموسم تحديداً، محققاً الفوز والتعادل في الدوري، وتفوق عليه في «السوبر الإيطالي».