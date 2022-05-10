الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ديوكوفيتش: ألكاراز «أفضل لاعب في العالم»
ديوكوفيتش: ألكاراز «أفضل لاعب في العالم»
10 مايو 2022 11:44

برلين (د ب أ)
قال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، إن الإسباني كارلوس ألكاراز هو أفضل لاعب في الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حالياً.
وأحرز ألكاراز (19 عاماً) اللقب الرابع له هذا الموسم عبر فوزه ببطولة مدريد المفتوحة أمس الأول «الأحد»، إثر تغلبه على النجم الألماني ألكسندر زفيريف، حامل لقب البطولة، في المباراة النهائية.
وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش ورافاييل نادال خلال مشواره في البطولة الإسبانية.
وصعد ألكاراز إلى المركز السادس في التصنيف العالمي للاعبي التنس في نسخته التي صدرت أمس«الاثنين»، وهو أفضل مركز في مسيرته حتى الآن.
وقرر ألكاراز عدم المشاركة في بطولة روما للأساتذة من أجل الحصول على راحة والتركيز بشكل أكبر على منافسات بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».
وقال ديوكوفيتش الذي يستهل مشواره في بطولة روما اليوم الثلاثاء بمواجهة أسلان كاراتسيف: «هو لاعب مميز بالتأكي، إنه يحطم العديد من الأرقام القياسية كلاعب شاب، وقد أحرز لقبين في بطولات الأساتذة هذا الموسم، ولقبين في البطولات ذات الـ 500 نقطة.
حتى الآن، هو أفضل لاعب في العالم بلا شك خلال هذا العام، بدليل النتائج التي يحققها».

نوفاك ديوكوفيتش
التنس
رابطة لاعبي التنس المحترفين
آخر الأخبار
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©