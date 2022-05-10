ديوكوفيتش: ألكاراز «أفضل لاعب في العالم»

برلين (د ب أ)

قال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، إن الإسباني كارلوس ألكاراز هو أفضل لاعب في الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حالياً.

وأحرز ألكاراز (19 عاماً) اللقب الرابع له هذا الموسم عبر فوزه ببطولة مدريد المفتوحة أمس الأول «الأحد»، إثر تغلبه على النجم الألماني ألكسندر زفيريف، حامل لقب البطولة، في المباراة النهائية.

وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش ورافاييل نادال خلال مشواره في البطولة الإسبانية.

وصعد ألكاراز إلى المركز السادس في التصنيف العالمي للاعبي التنس في نسخته التي صدرت أمس«الاثنين»، وهو أفضل مركز في مسيرته حتى الآن.

وقرر ألكاراز عدم المشاركة في بطولة روما للأساتذة من أجل الحصول على راحة والتركيز بشكل أكبر على منافسات بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».

وقال ديوكوفيتش الذي يستهل مشواره في بطولة روما اليوم الثلاثاء بمواجهة أسلان كاراتسيف: «هو لاعب مميز بالتأكي، إنه يحطم العديد من الأرقام القياسية كلاعب شاب، وقد أحرز لقبين في بطولات الأساتذة هذا الموسم، ولقبين في البطولات ذات الـ 500 نقطة.

حتى الآن، هو أفضل لاعب في العالم بلا شك خلال هذا العام، بدليل النتائج التي يحققها».