«زوارق أبوظبي» يشارك في مونديال الدراجات المائية



أبوظبي (الاتحاد)



بطموح الدفاع عن اللقب العالمي غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى إسبانيا، وتحديداً إلى جزيرة إيبيزا، من أجل المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تقام من 12 إلى 15 مايو، وهي الجولة الأولى ضمن سلسلة 6 جولات للبطولة.

ويمثل الإمارات وفريق أبوظبي النجم العالمي راشد الملا حامل لقب فئة الحركات الاستعراضية لأربعة مواسم متتالية عبر هذه الفئة، وقفز الملا في التصنيف العام للحركات الاستعراضية إلى المركز الثاني في ديسمبر الماضي، بعد أن وصل إلى النقطة 989 مع نهاية الموسم الماضي.

وتشهد جولة الافتتاح من البطولة مشاركة ضخمة وقوية في فئات البطولة الأربعة، حيث من المتوقع وصول عدد المشاركين إلى أكثر من مائة دراجة في الفئات الأربعة، ويتقدم الملا المشاركين، من خلال الحضور والتمثيل الرياضي للإمارات في فئة الحركات الاستعراضية.

وتأتي المشاركة الدولية لفريق أبوظبي لتكون الأولى ضمن سلسلة بطولات عالمية تصل إلى أربع بطولات، وهي بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» وبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» وبطولة العالم للدراجات المائية، وتحدي بولندا وأوجستو لزوارق «الفورمولا-2» 24 ساعة.

من جهته وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن توجيهاته والحرص على التمثيل الإماراتي في البطولات الدولية يأتي دوماً كي يطور من المشاركات البحرية الدولية للإمارات في هذه البطولات.

وأكد أحمد ثاني الرميثي تطلعات فريق أبوظبي القوية هذا الموسم، من أجل الظفر وكسب الألقاب العالمية في مختلف البطولات، وحجز المنصات الأولى دائماً عبر الجولات الدولية والتي تقام في كل قارات العالم، وقال: نسعى هذا الصيف لأن يكون لنا ريادة وتفوق في كل البطولات البحرية التي نشارك من خلالها وكي نؤكد على المكانة القوية لفريق أبوظبي.

وعن مشاركة راشد الملا في افتتاح بطولة العالم للدراجات المائية، شدد أحمد ثاني الرميثي على أن الملا، هو أحد أبطال الإمارات المبدعين، في هذا المجال والذين تفوقوا في المواسم الماضية، خاصة مع تحقيق لقب فئة الحركات الاستعراضية لأربعة مواسم متتالية، وقال: ننتظر من الملا هذا الموسم أن يواصل نفس الإبداع والتألق، من خلال المنافسة، وتقديم التمثيل الرياضي الأفضل للإمارات في جولة الافتتاح.