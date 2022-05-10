«لايف أوف دريمس» تخوض تحدي «ميسدوريا ستيكس»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق مهر الأربع سنوات المتطور «مودرن نيوز» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، أول فوز له بسباق ليستد، حين توج بطلاً وبسهولة بسباق رويال وندسور ستيكس في وندسور بالمملكة المتحدة.

وتخوض المهرة «لايف أوف دريمس» لجودلفين، الفائزة بشكل رائع في أول ظهور لها بالسباقات، تحدي سباق ميسدوريا للفئة الثالثة على مسافة 2100 متر في يورك، بالمملكة المتحدة، غداً «الأربعاء».

وأظهرت مهرة الثلاث سنوات ابنة «دباوي» سرعة عالية، وابتعدت عن منافساتها، مسجلة فوزاً سهلاً، بفارق 3.5 أطوال بسباق مبتدئة لمسافة 10 فيرلونج «2000 متر» بمضمار نيوبري في منتصف أبريل.

وتم تنصيب المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، بنسبة 10 إلى 1 للفوز بسباق الأوكس الإنجليزي في أبسوم يوم 3 يونيو المقبل.

وقالت الفارس وليام بيوك:«بدت مرتاحة، وصعدت إلى المقدمة بسهولة شديدة ،وألقت نظرة حولها، وفعلت كل ما يمكننا أن نطلبه منها، وكان أداءً جيداً، وأعتقد أن سباق الأوكس لمسافة 2400 متر مناسب لها.

وقال مدربها شارلي ابلبي: «سعدنا بالأداء الذي قدمته «لايف أوف دريمس»، في أول مشاركة لها بالسباقات في نيوبري، حينما حققت فوزاً من دون عناء، ويتوقع أن يتحسن أداؤها عقب المشاركة الأولى تلك، ما يجعلها قادرة على تقديم أداء تنافسي على هذا المستوى».