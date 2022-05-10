السبت 14 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«لايف أوف دريمس» تخوض تحدي «ميسدوريا ستيكس»
«لايف أوف دريمس» تخوض تحدي «ميسدوريا ستيكس»
10 مايو 2022 11:37

 
أبوظبي (الاتحاد)


حقق مهر الأربع سنوات المتطور «مودرن نيوز» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، أول فوز له بسباق ليستد، حين توج بطلاً وبسهولة بسباق رويال وندسور ستيكس في وندسور بالمملكة المتحدة.
وتخوض المهرة «لايف أوف دريمس» لجودلفين، الفائزة بشكل رائع في أول ظهور لها بالسباقات، تحدي سباق ميسدوريا للفئة الثالثة على مسافة 2100 متر في يورك، بالمملكة المتحدة، غداً «الأربعاء».
وأظهرت مهرة الثلاث سنوات ابنة «دباوي» سرعة عالية، وابتعدت عن منافساتها، مسجلة فوزاً سهلاً، بفارق 3.5 أطوال بسباق مبتدئة لمسافة 10 فيرلونج «2000 متر» بمضمار نيوبري في منتصف أبريل.
وتم تنصيب المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، بنسبة 10 إلى 1 للفوز بسباق الأوكس الإنجليزي في أبسوم يوم 3 يونيو المقبل.
وقالت الفارس وليام بيوك:«بدت مرتاحة، وصعدت إلى المقدمة بسهولة شديدة ،وألقت نظرة حولها، وفعلت كل ما يمكننا أن نطلبه منها، وكان أداءً جيداً، وأعتقد أن سباق الأوكس لمسافة 2400 متر مناسب لها.
وقال مدربها شارلي ابلبي: «سعدنا بالأداء الذي قدمته «لايف أوف دريمس»، في أول مشاركة لها بالسباقات في نيوبري، حينما حققت فوزاً من دون عناء، ويتوقع أن يتحسن أداؤها عقب المشاركة الأولى تلك، ما يجعلها قادرة على تقديم أداء تنافسي على هذا المستوى».

الخيول
إنجلترا
آخر الأخبار
ولي عهد الشارقة: محمد بن زايد أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره ورؤيته الحكيمة في كافة الميادين
الإمارات
ولي عهد الشارقة: محمد بن زايد أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره ورؤيته الحكيمة في كافة الميادين
اليوم 17:31
قادة وزعماء يهنئون محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات
الإمارات
قادة وزعماء يهنئون محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات
اليوم 17:13
محمد بن سلمان
عربي ودولي
محمد بن سلمان يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للدولة
اليوم 16:48
خادم الحرمين الشريفين
الإمارات
خادم الحرمين يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات
اليوم 16:48
حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد ستتحقق الأحلام
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©