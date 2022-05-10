26 محاضراً في دورة «الفار»



دبي (الاتحاد)



انطلقت في دبي محاور دورة الاتحاد الدولي، لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، التي يستضيفها اتحاد كرة القدم، بمشاركة 26 محاضراً من الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارتي آسيا وأفريقيا ومنطقة أورآسيا والاتحاد الأوروبي.

وافتتح فعاليات الدورة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حيث رحب بوفد الفيفا والمشاركين، ناقلاً لهم تحيات مجلس إدارة الاتحاد، متمنياً للجميع التوفيق في الدورة المهمة التي تضم نخبة من محاضري «الفيفا»، يتقدمهم مايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في الاتحاد الدولي، وميشيل بايلي مدير مشروع التقنية، وخورخي لاريوندا مسؤول محاضري تقنية الفيديو.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: إن التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحادين الإماراتي والدولي في استضافة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف عمليات تطوير كافة منتسبي نشاط كرة القدم، لم يقتصر على كوادرنا الوطنية فقط، بل شمل العديد من المشاركين من الاتحادات الأعضاء من مختلف الاتحادات القارية، والذين يسعدنا وجودهم معنا في الإمارات، ونسعى معاً لاكتساب الخبرات الكبيرة من نخبة محاضري العالم، وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين والتي تسهم في تطور اللعبة في جميع المسابقات المختلفة.

وأضاف: اتحاد الكرة من أوائل الاتحادات في آسيا التي طبقت تقنية الفيديو، وحرصنا على التعاقد مع كبرى الشركات الرائدة والمنفذّة للتقنية، وحريصون على استمرارية التعاون مع الاتحاد الدولي، وكذلك الاتحاد الآسيوي في كافة البرامج التدريبية والفنية ذات الأهداف التطويرية، والتي تتماشى مع التطورات التي تشهدها اللعبة في كافة الأصعدة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مفهوم كرة القدم المتعارف عليها في الزمن الماضي، وتمهد لمفهوم جديد بأن تطور اللعبة حول العالم يسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي.

من جهته، أشاد فان مايك فان دير روست مسؤول التقنية في «الفيفا» بجهود اتحاد كرة القدم في استضافة الدورة، مشيراً إلى أنها تعد تعاوناً مهماً بين «الفيفا» واتحاداته الأعضاء الذين يطبقون تقنية حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية، وكذلك الذين يعملون على استكمال متطلبات تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتأتي أهميتها في مشاركة وتبادل خبراتنا مع بعضنا خلال المحاضرات، وفي مجموعات العمل التي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات الدورة التدريبية.

وأضاف: استخدام تقنية «الفار» تشهد تطوراً من خلال المزيد والمزيد من المسابقات، ومن المهم أن يكون هناك تطبيق واستخدام لتقنية الفيديو في جميع المسابقات على مستوى العالم، ونتشارك خلال الدورة بتعريف فلسفة الاتحاد الدولي الخاصة بتقنية حكم الفيديو، وسنناقش ونوضح الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتعليم وتوجيه الحكام والحكام الفيديو المعتمدين للتقنية.

ويشتمل برنامج الدورة محاضرات نظرية تستعرض وتناقش كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد ، بالإضافة للتطبيق العملي للتقنية، والذي سيتم تنفيذه على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.