شباب الأهلي والنصر.. «الديربي الهادئ»



منير رحومة (دبي)



يأتي «ديربي» شباب الأهلي والنصر غداً «الأربعاء»، في مرحلة ودع خلالها الفريقان كل بطولات الموسم، لتقام المباراة بلا حسابات، إلا «الفوز المعنوي»، وتحسين المركز في جدول الترتيب.

وعلى عكس الموسم الماضي، عندما شهد «ديربي دبي» بين «الفرسان» و«العميد» تنافساً قوياً في نهائيين كبيرين، للتتويج بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، فإن لقاء الغد خارج حسابات الألقاب والبطولات، رغم الإمكانيات الكبيرة للفريقين، وضم نخبة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة.

ويطمح «الفرسان» إلى مواصلة الصحوة، وحصد فوز جديد ينهي تماماً «السلسلة السلبية» التي عاشها الفريق لخمس جولات متتالية، وبالتالي تعزيز رصيد الفريق بثلاث نقاط جديدة، تمنح اللاعبين شحنة معنوية لإنهاء الموسم بشكل لائق.

ويطمح «العميد» المنتشي بالفوز على الوصل في «ديربي بر دبي» خلال الجولة الماضية، إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوز جديد في «ديربي» آخر، يحظى بأهمية كبيرة لدى جماهير «الأزرق»، خاصة أن النصر لم يفز على شباب الأهلي منذ 25 أكتوبر 2019، وهي فترة طويلة يتطلع إلى إيقافها اليوم.

ويتوقع أن تحفل المواجهة بالندية التي تطبع أغلب مباريات الفريقين، حيث إن رغبة كل منهما كبيرة لحصد نتيجة إيجابية، ومصالحة الجماهير، بفوز يكون كفيلاً بنسيان «خيبة» الموسم «الأبيض» لدى الناديين.