«القمة الكبيرة» بين «البطل المنتظر» و«حامل اللقب»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر قمة العين «المتصدر»، والبطل المرتقب للموسم الحالي، أمام ضيفه الجزيرة «حامل اللقب» في النسخة الماضية، واجهة ختام «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الأربعاء»، والتي تشهد إلى جانب مباراة «الزعيم» و«فخر أبوظبي»، على استاد هزاع بن زايد بالعين، لقاء شباب الأهلي والنصر في «الديربي القديم»، اتحاد كلباء والإمارات على ملعب الأول، والوصل والظفرة على ملعب «زعبيل».

وستكون الفرصة متاحة أمام العين الساعي لإكمال «بدر» ألقابه في الدوري بالتتويج بالنسخة الـ 14، في مواجهة ضيفه الجزيرة، غير أن مهمة «الزعيم» الذي خسر مباراة واحدة من أصل 17 مباراة أمام «حامل اللقب» في الموسم التالي، خلال مشوار دوري المحترفين، لن تكون سهلة، عطفاً على أفضلية «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة مع «الزعيم» في الدوري، برصيد 11 فوزاً، مقابل 9 انتصارات للعين، وهو أيضاً الفريق الأكثر فوزاً على العين في «دوري المحترفين».

وبعيداً عن صراع اللقب، يتوقف مصير فريق الإمارات، في البقاء لجولة جديدة بالدوري، على نتيجة مباراته أمام ضيفه اتحاد كلباء، بجانب مباراة الظفرة أمام الوصل في زعبيل، ويحتل «الصقور» المركز الأخير في الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 18 نقطة للظفرة الثاني عشر، مع بقاء أربع جولات لختام الدوري، بما فيها مواجهات الليلة.

الأربعاء



اتحاد كلباء - الإمارات 18:00

شباب الأهلي - النصر 18:00

العين - الجزيرة 20:45

الوصل - الظفرة 20:45