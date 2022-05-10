خطة «تنقية شاملة» في «كتالونيا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن سوق الانتقالات المقبل «الميركاتو الصيفي» ستشهد تحركات مكثفة، من جانب برشلونة الإسباني من أجل التخلص من عدد غير قليل من لاعبيه في مختلف الخطوط، بهدف تخفيض الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها «الكتالوني»، من جراء دفع رواتب كبيرة لهؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي لا يشاركون فيه بانتظام، بل أن بعضهم لا يلعب على الإطلاق، ويلازم «دكة البدلاء» بصفة دائمة.

وتشمل خطة «التنقية والترشيد» ثمانية من العناصر غير المستخدمة، أو تلك التي أصابها «العطب» من قلة اللعب وكثرة الإصابات، وأيضاً الذين لم يثبتوا جدارتهم بالاستمرار في تشكيلة «البلاوجرانا».

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن لاعبي «البارسا» الذين سيغادرون هذا الصيف، ونشرت قائمة بأسمائهم، بخلاف اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وهؤلاء الثمانية هم: حارس المرمى الاحتياطي نيتو، والمدافعان الفرنسيان كيلمان لينجليه وصامويل أومتيتي، والمدافع الإسباني أوسكار مينجويزا، ولاعب الوسط الإسباني ريكي بويج، والمهاجمون الإسباني أداما تراوري، والدانماركي مارتن برايثويث، والهولندي لوك دي يونج.

وأضافت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالهولنديين فرينكي دي يونج وممفيس ديباي، فإن اسم كل منهما مدرج بين اللاعبين الآخرين المحتمل بيعهم، إذا تلقى النادي عرضاً مغرياً لشراء أي منهما.

وينضم إليهما لاعب ثالث هو المدافع الأميركي سيرجينو ديست الذي لم يستطع حتى الآن إقناع تشافي هيرنانديز المدير الفني بجدارته باللعب لـ «البارسا».

وكان مانشستريو نايتد قد أبدى استعداده للحصول على خدمات ديباي ودي يونج، ولكنه لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي يغري «البارسا» بالاستغناء عنهما، كما ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي مهتم أيضاً بالحصول على خدمات فرينكي دي يونج.