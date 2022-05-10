الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
خطة «تنقية شاملة» في «كتالونيا»!
خطة «تنقية شاملة» في «كتالونيا»!
10 مايو 2022 09:58

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يبدو أن سوق الانتقالات المقبل «الميركاتو الصيفي» ستشهد تحركات مكثفة، من جانب برشلونة الإسباني من أجل التخلص من عدد غير قليل من لاعبيه في مختلف الخطوط، بهدف تخفيض الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها «الكتالوني»، من جراء دفع رواتب كبيرة لهؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي لا يشاركون فيه بانتظام، بل أن بعضهم لا يلعب على الإطلاق، ويلازم «دكة البدلاء» بصفة دائمة.
وتشمل خطة «التنقية والترشيد» ثمانية من العناصر غير المستخدمة، أو تلك التي أصابها «العطب» من قلة اللعب وكثرة الإصابات، وأيضاً الذين لم يثبتوا جدارتهم بالاستمرار في تشكيلة «البلاوجرانا». 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن لاعبي «البارسا» الذين سيغادرون هذا الصيف، ونشرت قائمة بأسمائهم، بخلاف اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وهؤلاء الثمانية هم: حارس المرمى الاحتياطي نيتو، والمدافعان الفرنسيان كيلمان لينجليه وصامويل أومتيتي، والمدافع الإسباني أوسكار مينجويزا، ولاعب الوسط الإسباني ريكي بويج، والمهاجمون الإسباني أداما تراوري، والدانماركي مارتن برايثويث، والهولندي لوك دي يونج. 

وأضافت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالهولنديين فرينكي دي يونج وممفيس ديباي، فإن اسم كل منهما مدرج بين اللاعبين الآخرين المحتمل بيعهم، إذا تلقى النادي عرضاً مغرياً لشراء أي منهما.
وينضم إليهما لاعب ثالث هو المدافع الأميركي سيرجينو ديست الذي لم يستطع حتى الآن إقناع تشافي هيرنانديز المدير الفني بجدارته باللعب لـ «البارسا».
وكان مانشستريو نايتد قد أبدى استعداده للحصول على خدمات ديباي ودي يونج، ولكنه لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي يغري «البارسا» بالاستغناء عنهما، كما ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي مهتم أيضاً بالحصول على خدمات فرينكي دي يونج.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©