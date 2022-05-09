هالاند يبلغ دورتموند بانتقاله إلى سيتي

دوسلدورف (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أبلغ ناديه بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية وبوابة «ذا أثلتيك» الإخبارية أن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي أبلغ نظيره في بروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، بأن النادي سيفعّل الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقيمته 75 مليون يورو «78.9 مليون دولار». ولم يتسن الوصول إلى تعليق من دورتموند على الفور، لكن سيبستيان كيل رئيس لجنة اللاعبين المحترفين بالنادي الألماني صرح لقناة «شبورت 1» بأن مستقبل هالاند قد يحسم خلال أيام.