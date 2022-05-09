«الرئاسة» تواصل التفوق بتحديات «الحول» و«الزمول» في «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد وعبدالله عامر (أبوظبي)

واصلت هجن الرئاسة تفوقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

واستطاعت مؤسسة هجن الرئاسة مواصلة سيطرتها على أغلب أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، خلال منافسات اليوم الثامن من منافسات المهرجان، حيث نجحت في حصد 19 شوطاً من إجمالي 26 شوطاً لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت أمس «الاثنين»، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وحصدت هجن الرئاسة عبر مضمريها الأساسيين محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي، وسلطان محمد الوهيبي 8 أشواط، خلال منافسات الفترة المسائية التي شهدت 12 شوطاً، خصصت لها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة بدأت من 300 ألف درهم، وصولاً إلى جوائز قيمة لأصحاب المراكز التالية في الترتيب.

وجاء ناموس هجن الرئاسة في أشواط الفترة المسائية عن طريق «فزعة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط الأول بتوقيت 12:28:08 دقيقة، و«هملول» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بتوقيت 13:18:04، و«بشاير» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12:22:03، و«هملولة» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بتوقيت 12:36:01، و«الوثبة» مع المضمر سلطان الوهيبي بتوقيت 12:42:00 دقيقة، و«سرابة» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط التاسع، و«عذاري» مع نفس المضمر في الشوط الحادي عشر بتوقيت 12:37:00 دقيقة، واختتمت «أشواق» الألقاب الثمانية لهجن الرئاسة بتتويجها بالشوط الثاني عشر والأخير بتوقيت 12:40:05.

أما هجن العاصفة فقد حصدت لقب الشوطين الرابع والسابع عن طريق «لزام» و«لبيب» بقيادة المضمر غياث الهلالي، فيما خطفت هجن الشيحانية لقب الشوط السادس عن طريق المطية «الطيارة» بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري بتوقيت 12:36:01 دقيقة، إضافة إلى لقب الشوط العاشر الذي حصده «كفو» بتوقيت 12:44:08 دقيقة.



«زعفرانة» و«الريم».. أفضل توقيت

اشتركت «زعفرانة» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري و«الريم» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي في تحقيق أفضل توقيت خلال منافسات الفترة الصباحية، بلغ 12:13:07 دقيقة.



«الرئاسة» تحصد 11 نقطة في «الأشواط الصباحية»

واصلت هجن الرئاسة تفوقها في الأشواط الصباحية في المهرجان الختامي للهجن بالوثبة، وحصدت 11 نقطة من 14شوطاً، أقيمت في الفترة الصباحية أمس ضمن منافسات فئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بينما حصدت العاصفة والشحانية وسيح السلم نقطة واحدة.

وهدت «غصابة» هجن الرئاسة أول فوز في أشواط الفترة الصباحية، والتي جرت منافساتها لمسافة 8 كم بالميدان الغربي في الوثبة، وتوجت «غصابة» بناموس الحول المحليات مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 12:29:2 دقيقة.

وفي الشوط الثاني للزمول المحليات خطف «مبعد» لهجن الشحانية الناموس مع المضمر محمد خالد العطية بتوقيت قدره 12:42:02دقيقة، وفي الشوط الثالث، انتزعت «الخفيفة» «لهجن الرئاسة، والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهير الناموس بتوقيت قدره 12:19:03 دقيقة، وفي الشوط الرابع واصلت هجن الرئاسة سيطرتها وذهب اللقب إلى «شاهين» مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي بعد أن سجل الفائز 12:55:03 دقيقة.

وأهدت «زعفرانة» هجن الرئاسة النقطة الرابعة وتوجت بناموس الشوط الخامس مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت قدره 12:13:07 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت، وحل «الظبي» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر في المركز الأول، في الشوط السادس، بتوقيت قدره 12:24:0 دقيقة، وفي سابع أشواط الفترة الصباحية حصدت هجن الرئاسة النقطة السادس مع «شاهين» مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي وتوج بالمركز الأول بتوقيت قدره 12:48:06 دقيقة.

ودخلت هجن «العاصفة» على الخط وحصدت الناموس في الشوط الثامن مع «الريم» بقيادة المضمر غياث الهلالي، بعد أن وصل خط النهاية بتوقيت قدره 12:13:07 دقيقة، متساوية مع الظبي في التوقيت الأفضل، وأهدت «سمحة» هجن الرئاسة النقطة السابعة في تاسع الأشواط بتوقيت قدره 12:21:4 دقيقة. ونال«شاهين» لهجن سيح السلم، ناموس الشوط العاشر مع المضمر سيف عمير العميمي وتوج بناموس الشوط بتوقيت قدره 12:47:5 دقيقة.

وسيطر الشعار الأحمر على الأشواط الأربعة الأخيرة بفوز «زعزعة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وفازت بناموس الشوط الحادي عشر بتوقيت بلغ 12:21:4 دقيقة، و«العفريت» مع المضمر أحمد مطر الخييلي في الشوط الثاني عشر بتوقيت بلغ 12:19:04 دقيقة، و«الطيارة» مع نفس مضمر العفريت في الشوط الثالث عشر بتوقيت بلغ 12:14:0 دقيقة، وكان ختامها مع «المسك» التي أهدت هجن الرئاسة النقطة رقم 11 مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بعد تفوقها على منافساتها في توقيت بلغ 12:20:9 دقيقة.



البرطماني: حضور لافت لـ «الشعار الأحمر»

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن «ختامي الوثبة» واصل في ثامن أيامه تميزه مع انطلاقة سباقات مسافة الـ 8 كلم، مع سن الحول والزمول لهجن الرئاسة أمس، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث كان الحضور قوياً، لتخطفت هجن الرئاسة بالشعار الأحمر الأنظار كعادتها، وتسجل تفوقاً كاسحاً في الفترتين، وسط حضور كبير تابع السباقات وتحولاتها في الأمتار الأخيرة التي مثلت ذروة المنافسة بين الهجن، خلال الأشواط المختلفة، ولعب المضمرين دوراً مؤثراً كالعادة في التوجيه بتكتيكات جعلت التشويق سمة مميزة لانطلاقة سباقات المسافات الطويلة، التي شهدت توزيع جوائز مالية قيمة.

وقال البرطماني: سيطرت هجن الرئاسة بشكل واضح، من خلال حصولها على 11 شوطاً من 14 شوطاً في الفترة الصباحية، وهي حصيلة أهلتها لخطف الأشواط الثلاثة الأولى في الفترة المسائية من خلال «فزعة» الشوط الأول، وكان الشوط الثاني لـ «هملول» ليواصل سيطرة هجن الرئاسة على الشوطين، وثم حققت الرئاسة مع «بشاير» في الشوط الثالث، أما في الشوط الرابع ظهرت هجن العاصفة من خلال «لزام»، لتسجل حضورها في المشهد خلال أشواط الفترة المسائية، حيث كان لها حضور أيضاً في الفترة الصباحية بشكل طيب وبتوقيت متميز، بجانب هجن الشحانية، التي سجلت حضوراً قوياً.

وأضاف: غداً تاسع أيام المهرجان، المخصص لهجن أبناء القبائل لسن الحول والزمول، وسط مشاركة خليجية واسعة والمتوقع منافسة شديدة، نظراً لوجود عزب كبيرة مشاركة من الدولة وقطر، وستكون موجودة بقوة.