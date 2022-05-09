«الطقس» يحدد انطلاقة «دلما التاريخي الخامس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تواصل اللجنة المنظمة العليا لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس مجهوداتها لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في السباق التاريخي، للعام الخامس على التوالي، كما تتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية للاطلاع على حالة الطقس، وذلك لتحديد الموعد النهائي للسباق.

وتشهد الفترة الحالية حالة عدم استقرار على صعيد الرياح والأتربة الأمر، الذي يعوق الرؤية داخل البحر وهو ما يحول دون إقامة السباق في اليومين المقبلين.

ويُقام مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 7 وحتى 20 مايو الجاري بجزيرة دلما.

على جانب آخر، أكمل نادي تراث الإمارات استعداداته للمشاركة في المهرجان.

ويشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات المهرجان بتنظيم «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي بدأ التسجيل له منذ 25 أبريل الماضي، وسينظم في أربعة أشواط تأهيلية وشوط خامس نهائي، تحمل أسماء هيرات دلما، وهي حالة دلما، وأم العنبر، وحد بوصفير، وبوجفير، حيث يتأهل الفائزان الأول والثاني من كل شوط، بالإضافة إلى فائزين يُختاران بالقرعة من الأربعة الذين حققوا المركز الثالث للانضمام إلى المتأهلين في الشوط الخامس الختامي الذي يحمل اسم «حصباة دلما».

وتبلغ جوائز السباق 2.3 مليون درهم، حيث يُعد الحدث الثاني بعد السباق الرئيسي من حيث قيمة الجوائز، ويحصل البطل على 130 ألف درهم والوصيف على مائة ألف فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 80 ألف درهم، ويتم توزيع بقية المبلغ على المشاركين بشكل تدريجي

وأكد أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات البحرية في نادي تراث الإمارات، أن مشاركة النادي في هذا الحدث التراثي الكبير والمهم، تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الثقافي والتراثي داخل الإمارة، مشيداً بالتزام البحارة والنواخذة بالإجراءات والاشتراطات الموضوعة للمشاركة في السباق.

من جهتها، أوضحت فاطمة المنصوري مديرة إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أن مشاركة المركز في المهرجان تأتي في إطار تعزيز الجانب الثقافي لهذا الحدث الكبير، حيث ينظم المركز ندوة عن تاريخ دلما، وأمسية شعرية بعنوان «دلما في الشعر النبطي»، وبمعرض لإصدارات نادي تراث الإمارات بالتركيز على الكتب التي تعنى بالتراث البحري، ومن أهمها «الأطلس البحري لإمارة أبوظبي» بنسختيه العربية والإنجليزية، وكتاب «البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وكتاب «الأهازيج البحرية في الدولة»، إضافة إلى قسم خاص بمجلة «تراث» التي يصدرها النادي، ومعرض صور من أرشيف معرض الشيخ زايد يعرض جوانب من تاريخ دلما. وتشمل مشاركة النادي في المهرجان، معرضاً لصور الأحياء البحرية، ومرسماً للأطفال، وورشاً بحرية من تنظيم إدارة الأنشطة بالنادي، إلى جانب «مجلس تراثي».

نشر الثقافة التراثية

قال سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إن المشاركة بتنظيم الورش والأنشطة التي تستهدف الناشئة في المهرجان، تأتي في إطار نشر الثقافة التراثية بين الأجيال الحديثة، وهو أحد أهداف النادي، كما أن تقديم وعرض تراث الدولة ضمن الأحداث والفعاليات الكبيرة مثل مهرجان سباق دلما الذي يستقطب الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات، يُعد فرصة لعرض تراث الدولة والتعريف به، بما يرسخ الصورة المشرقة للإمارات وشعب الإمارات عالمياً.