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«مدرسة» يقدم أفضل عروضه في «كأس الوثبة»
«مدرسة» يقدم أفضل عروضه في «كأس الوثبة»
10 مايو 2022 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تواصلت سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في الساحة العالمية، حيث استضاف مضمار بوردو الفرنسي، سباقاً مخصصاً للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر. وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها. وشارك في السباق 11 خيلاً، تنافست على جوائز مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي.
وتوج الجواد «مدرسة» لخلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، بطلاً للسباق الذي أُقيم على المضمار العشبي، بعد أن قدم عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، ولم يتأخر في إثبات جدارته بالفوز.
وجاء فوز ابن «نوريسك الموري» بفارق طول عن وصيفه «مراد» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين، بقيادة ماكسيم فولون، مسجلاً 1:51:31 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أم الهدب» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماتياس لورن. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، و«طيران الإمارات» الناقل الرسمي.

كأس الوثبة
كأس الوثبة ستاليونز
الوثبة ستاليونز
مضمار بوردو
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