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الرياضي
ريبروف: العين يملك 4 فرص لحسم لقب الدوري
ريبروف: العين يملك 4 فرص لحسم لقب الدوري
9 مايو 2022 21:07

 
دبي (الاتحاد)


أعرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، عن سعادته البالغة بتفاعل وتواجد الجماهير خلف الفريق، خلال الجولة الماضية في الظفرة، مشيراً إلى أن حضور الجمهور في جميع الملاعب خلف اللاعبين يحفز الفريق، ويرفع من معنويات الجميع.
وقال: لا يهم عدد المشجعين الذين يحضرون، سواءً أكانوا 10 أو 50 أو 100، واللاعبون يؤدون جيداً على أرضية الملعب من أجلهم، وكذلك تغمرني السعادة عندما أرى المشجعين يقودون سياراتهم لمدة ساعتين أو أكثر، لتشجيع الفريق كما حدث في مباراتنا مع الظفرة، والتي وضعنا الفوز بنتيجتها على مشارف التتويج بلقب الدوري.
وحول تحضيرات فريقه لمواجهة الجزيرة، قال: الاستعدادات تمضي بالصورة المطلوبة، ونحن في مرحلة صعبة للغاية، وخططنا للفوز بنقاطها الثلاث، وحصلنا على ما نريد، ومرة أخرى، وخلال ثلاثة أيام نلعب مباراة أخرى، وتركيزنا ينصب على استشفاء اللاعبين، ولدينا برنامج تدريبي خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، ولكن الجميع يتفهم أنه إذا فزنا في المباراة القادمة، هذا يعني أننا نضمن الفوز بلقب الدوري، وهذا يتطلب من اللاعبين أن يلعبوا بجدية، وأن يعملوا على تحقيق النتيجة الإيجابية على أرضنا وبين جماهيرنا.
وأضاف: دائماً ما تعتبر الخطوة الأخيرة نحو اللقب بأنها الأصعب، وأدرك ذلك جيداً، وسأشرح للاعبين اليوم بأنه علينا التركيز على شؤون الفريق، وعدم انتظار حصول المعجزات، أو انتظار أن يرتكب المنافس الأخطاء، رغم أننا نعرف أننا نملك 4 فرص متبقية لإنهاء الموسم خلال 4 مباريات من المسابقة، لكن علينا التركيز على إنهاء الموسم من خلال مواجهة الجزيرة هذه الجولة.

 

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