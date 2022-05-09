تشافي «يشخص» متطلبات الموسم الجديد!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن ضمن برشلونة اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني التركيز على متطلبات واحتياجات الموسم الجديد، واللاعبين الذين سيرحلون، حتى يمكن توفير مبالغ معقولة للصفقات الجديدة.

وقال تشافي في لقائه بالصحفيين، عشية مباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني «الليجا»: أجرينا فحصاً كروياً دقيقاً وتشخيصاً شاملاً لتحديد العناصر التي ننوي الاستغناء عنها في «الميركاتو الصيفي»، وتلك التي نطلبها لدعم الفريق، في الموسم الجديد، ولم نتطرق إلى الجانب المالي، لأنه شأن يخص إدارة النادي التي تعمل بتركيز شديد في هذا الاتجاه، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها «البارسا».

وأضاف: نحن نعرف جيداً ما نحتاج إليه خلال المرحلة المقبلة؛ لأنه من الأهمية بمكان أن ندعم الفريق كل سنة بصفقات جديدة، بصرف النظر عن المكسب أو الخسارة، وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي، هناك لاعبون لابد أن يرحلوا لكي نستقدم آخرين بدلاً منهم، وهذا وضع صعب جداً، ولكن علينا أن ننجزه إذا كنا نريد أن نزيد قدرتنا التنافسية في الموسم الجديد.

ورداً على سؤال - خارج السياق - بشأن احتمالات انضمام النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، حسبما تردد في الصحافة والمواقع الرياضية اليوم، قال تشافي: أعتقد أن هذا الأمر لم يتقرر بصفة رسمية، وعندما سيعلن بشكل رسمي من إدارة السيتي، عليك أن توجه لي السؤال مرة أخرى!

وعما إذا كان لا يستبعد انضمام هذا النجم النرويجي إلى برشلونة، قال تشافي: لا أريد أن أكذب، فمن الصعب جداً التعاقد معه بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي، صحيح أننا لدينا مشروع رياضي طموح، إلا أن الأندية الأخرى لديها مشروعات طموحة أيضاً، وذكر السيتي بالاسم، بعد ما ترددت أنباء قوية عن توقيع هالاند لـ «البلومون»، وعلق قائلاً: السيتي لديه رصيد طيب من البطولات والألقاب، وبمقدوره التعاقد مع هذا اللاعب.