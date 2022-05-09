ملبورن سيتي يحرز لقب الدوري الأسترالي

ملبورن (د ب أ)

توج فريق ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على ضيفه ويلينجتون فونيكس 2-1 في المرحلة السادسة والعشرين.

وحسم ملبورن الفوز في أول عشر دقائق، حيث تقدم بهدف عكسي سجله كارل ينكينسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة ثم أضاف جيمي ماكلارين الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وتكفل بنيامين وين بتسجيل الهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة.54 الفوز رفع رصيد ملبورن في الصدارة إلى 49 نقطة وظل ويلينجتون فونيكس في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

وأصبح ملبورن ثاني فريق يتوج بلقب الدوري الأسترالي مرتين متتاليتين بعد سيدني أف سي، الذي أحرز اللقب في موسمي 2016 - 2017 و2017 - 2018، كما يطمح ملبورن لأن يصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري وبالنهائي الكبير في موسمين متتاليين.