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«المحترفين» تعلن مواعيد «الجولة 24»
«المحترفين» تعلن مواعيد «الجولة 24»
9 مايو 2022 19:26


أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت رابطة المحترفين عن مواعيد «الجولة 24» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والمقرر أن تقام جميع مبارياتها يوم 15 مايو الجاري.
واعتمدت الرابطة انطلاق مباريات الإمارات مع العروبة، الظفرة مع شباب الأهلي، والوصل مع عجمان في الساعة السادسة والربع مساءً، فيما اعتمدت الساعة 9 مساءً موعداً لضربة بداية مباريات، خورفكان مع الجزيرة، والنصر مع العين، والوحدة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الشارقة.
وسيتم تحديد توقيت الجولتين 25 و26 بناءً على جدول الترتيب، وذلك مع سعي الرابطة جدولة المباريات المرتبطة نتائجها بحسابات الفرق بشكل مباشر سواء بحسابات المنافسة على اللقب وصراع الهبوط لتقام في التوقيت نفسه، في إطار حرصها في كل موسم على ضمان العدالة والمساواة في الفرص لجميع الأندية في هذه الجولات.

لجنة دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
الشارقة
النصر
الوصل
شباب الأهلي
الجزيرة
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