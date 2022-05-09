العروبة وبني ياس «الخيط الرفيع»!



فيصل النقبي (الفجيرة)



لا بديل للعروبة صاحب الأرض إلا الخروج بالنقاط الثلاث فقط، من مباراته المهمة مع بني ياس غداً «الثلاثاء» ضمن «الجولة 23»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، والتي تقام على استاد الفجيرة، ليحافظ الفريق على «بصيص الأمل»، في البقاء في «عالم المحترفين»، وانتظار ما تسفر عنه لقاءات منافسيه المباشرين، وبالذات الظفرة والإمارات، وهي الفرق الثلاثة التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، حيث يأتي الظفرة في المركز الثاني عشر «18 نقطة»، والعروبة في المركز الثالث عشر «11 نقطة»، وفريق الإمارات في المركز الرابع عشر والأخير وله 10 نقاط.

ويدرك «أبناء مربح» أن المهمة صعبة خاصة أن «السماوي» يحضر إلى الفجيرة، من أجل خطف النقاط الثلاث، والخروج من عباءة النتائج السلبية الأخيرة، في الجولات الثلاث الماضية، والتي لم يحصل فيها «السماوي» إلا على نقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة، بالتعادل مع الإمارات والجزيرة، والخسارة أمام خورفكان، ويأتي بني ياس في المركز السادس وله 30 نقطة.

وحسابات البقاء بالنسبة للعروبة، تمنح اللقاء أهمية كبيرة، خاصة أن أي خسارة في هذا التوقيت، وفوز الظفرة مثلاً يرفع الفارق بين الفريقين إلى 10 نقاط، وهذا ما يعني هبوط الفريق رسمياً، وبالتالي فإن بقاء العروبة يتطلب حصد النقاط الثلاث، مع خسارة الظفرة، أمام في حال تعادل العروبة، وفوز الظفرة يرفع الفارق إلى 9 نقاط لمصلحة، وهذا ما يعني هبوط العروبة بنسبة 90‎‎ %!