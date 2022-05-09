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الرياضي
«يويفا» يضع اللمسات الأخيرة على نظام «الأبطال»
«يويفا» يضع اللمسات الأخيرة على نظام «الأبطال»
9 مايو 2022 17:00

فيينا (أ ف ب)
يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في وضع اللمسات الأخيرة على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بدءاً من العام 2024، الثلاثاء والأربعاء، خلال جمعيته العمومية في فيينا، في محاولة لمنح القنوات الناقلة فرصة بث مباريات أربعة أندية إضافية ومجموع مئة مباراة.
ويأتي التوقيت لافتاً، بعد أن أفرزت الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية مواجهات حابسة للأنفاس، خصوصاً في نصف النهائي بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
لكن الاتحاد القاري يعتزم وضع حد للانتقادات التي طالت مشروعه المقدّم في ربيع العام 2021، الأكثر تغييراً منذ عقدين من الزمن، وذلك بعد إخماد فورة أندية النخبة في إنشاء الدوري المغلق «سوبر ليج».
وإذا كان جدول أعمال اللجنة التنفيذية الثلاثاء لن يعلن عن قرار بشأن دوري الأبطال المستقبلي، فذلك لأنه «ليس مضموناً 100%»، بحسب مصدر قريب من الملف، يبدو أن المنظمة القارية تأمل في الوصول إلى شكل نهائي على هامش جمعيتها العمومية السنوية هذا الأسبوع.
ومن أبرز نقاط المشروع الجديد رفع عدد المشاركين من 32 إلى 36 نادياً، بدءاً من موسم 2024-2025، واستبدال الدور الأول المؤلف من ثماني مجموعات تضم أربعة أندية، ببطولة مصغرة في مجموعة واحدة على غرار بطولات الشطرنج، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات ضد عشرة خصوم مختلفين بدلاً من الست حالياً، بواقع خمس مباريات على أرضه وخمس خارجها.
ويتأهل أول ثمانية أندية تلقائياً إلى دور الـ16، فيما تخوض ملحقاً الأندية التي تحل بين المركزين 9 و24، مع أفضلية خوض مباراة الإياب على أرض الأندية بين المركزين 17 و24، ويتم إقصاء الأندية من المركز 25 وصولاً إلى الأخير، دون انتقالهم إلى المسابقة الرديفة «يوروبا ليج».
ويتأهل الثمانية من البلاي أوف إلى دور الـ16، للانضمام إلى الثمانية الأوائل.
وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكثر بين الأندية الكبرى في القارة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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