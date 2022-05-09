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الرياضي
7 مسابقات للرجال في موسم اليد
7 مسابقات للرجال في موسم اليد
9 مايو 2022 15:55

 
رضا سليم (دبي)


كشف اتحاد اليد عن تفاصيل بداية الموسم الجديد 2022-2023، حيث تدشن ضربة البداية يوم 16 سبتمبر، بكأس الإمارات للرجال، على أن يختتم الموسم بحد أقصى في 31 مايو 2023، كما اعتمد الاتحاد إقامة 7 مسابقات في أجندة الرجال موسم 2022-2023، وهي كأس الإمارات، ومباراة السوبر، والدوري العام، والسوبر البحريني الإماراتي، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي يقام لهذا الموسم بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط من المواطنين، وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس النخبة التي تم استحداثها، وتقام في ختام مسابقات الرجال، بمشاركة 4 فرق أبطال مسابقات كأس الإمارات، والدوري العام، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة نبيل محمد بن عاشور رئيس، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والذي شهد مناقشة الاجتماع تقارير اللجان الفنية للمنتخبات والمسابقات والحكام والمدربين عن الفترة الماضية، وتناول الاستعدادات للموسم الجديد.
واعتمد الاجتماع أجندة مسابقات المراحل السنية للموسم الجديد، حيث تنطلق مسابقات فئة الشباب ببطولة الدوري 19 سبتمبر، وتضم هذه الفئة بجانب الدوري مسابقتي كأس السوبر وكأس الإمارات، فيما ينطلق دوري فئة الناشئين يوم 24 سبتمبر المقبل، يليها كأس الإمارات فيما ينطلق دوري فئة الأشبال يوم 25 سبتمبر، يليه كأس الإمارات، فيما يبدأ دوري فئة الصغار يوم 23 سبتمبر المقبل، يليه كأس الإمارات وتقام مهرجانات البراعم «أ» يوم 2 أكتوبر، ومهرجان البراعم «ب» يوم 9 أكتوبر.
وحدد الاجتماع يوم 18 يوليو، موعداً لفتح باب تسجيل الأندية لقوائم لاعبيها وأجهزتها الإدارية والفنية والطبية في الموسم الجديد، كما اعتمد مجلس الإدارة قرار إلزام مدربي الأندية باجتياز الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى «D»، والتي سيعقدها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، في أكتوبر المقبل، وذلك شرطاً لاستمرار المدرب مقيداً في قوائم النادي خلال موسم 2022-2023.

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